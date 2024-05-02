Задача непростая, есть подвох, который может сбить.

Визуальные сложные загадки с подвохом для взрослых и детей могут стать "заменителем" теста на коэффициент интеллекта (IQ). Если с задачей человек способен справиться вовремя, то его уровень IQ можно считать высоким.

Одно из заданий такое - все видят на картинке игральные кости, а разыскать там следует пуговицу. На выполнение задания надо потратить всего 11 секунд. Чтобы вовремя справиться нужно быть очень внимательным человеком и мыслить логически.

Есть одна деталь, которая может показаться общей у этих вещей, но на самом деле благодаря ей и можно обнаружить именно пуговицу. В этом подвох задания. "Включайте" на максимум логику и внимательность и активно ищите спрятанную вещь.

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Обратите внимание, что не стоит считать количество точек на игральных костях во время поиска пуговицы - из-за этого вы можете потерять много времени.

Сейчас раскроем вам правильный ответ - пуговица находилась с правой стороны оптической загадки. Дырки в пуговице можно перепутать с точками, которые нарисованы на игральных костях.

Вот какая визуальная загадка про котов и собак опубликована

Среди большого количества котов за 12 секунд нужно разыскать 4 собак. Для того, чтобы вовремя справиться, очень важно сконцентрировать внимание и не тратить время на любование котами.

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