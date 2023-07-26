Исследователи из Дании выдвинули смелую мысль.

Глобальное потепление приведет мир к новому глобальному замерзанию: остановившиеся океанские течения превратят Европу в морозильник и откроют новый ледниковый период уже к концу столетия.

Об этом пишет The New York Times.

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Система океанских течений, которая регулирует климат в целой части планеты, может разрушиться раньше, чем ожидалось. В последний раз, когда мощная циркуляция океанских течений, формирующих климат вокруг Северной Атлантики, значительно замедлилась, Европу сковал глубокий холод более чем на тысячелетие. Это было примерно 12 800 лет назад.

Исследователи из Дании выдвинули смелую мысль: резкое ослабление течений или даже их остановка может произойти к концу столетия. Даже для них самих стало неожиданностью, что потенциальная катастрофа наступит так скоро, сказала профессор статистики Копенгагенского университета Сюзанна Дитлевсен.

"Резкое таяние вечной мерзлоты в Арктике. Исчезновение тропических лесов Амазонки. Разрушение ледяных щитов Гренландии и Западной Антарктики. Как только потепление в мире превысит определенную точку, эти и другие явления могут начаться стремительно", - предупреждают ученые.

Большую часть Северного полушария может сковать холод. На побережьях Северной Америки и Европы возможно более быстрое повышение уровня моря. Северная Европа может столкнуться со снежными штормами.

"Очень вероятно, что мы уже упали со скалы и не знаем об этом, - говорит исследователь Хали Килборн", – говорится в публикации.

Глобальное потепление - последние новости

Повышение температуры на нашей планете затрудняет взлет самолетов в определенных аэропортах, что создает еще одну проблему для гражданской авиации.

Исследователи обнаружили, что уровень морского льда в Антарктиде упал до рекордно низкого за всю историю наблюдений. Вероятно, это произошло из-за изменения климата.

Ученые из Великобритании проведут четырехлетние испытания, чтобы определить, можно ли кормить коров экстрактом из нарциссов для уменьшения метановых выбросов и противодействия глобальному потеплению.