Если не остановить выбросы парниковых газов в атмосферу, температура на планете будет быстро расти – это почувствует каждый.

Климат планеты может пересечь сигнальный рубеж в 1,5°C потепления (по сравнению с доиндустриальной эрой) уже в ближайшие 5-6 лет. Чтобы остановить дальнейший рост глобальной температуры, который чреват климатической катастрофой, человечество должно резко сократить выбросы CO₂, говорится в статье группы британских ученых для Sciencealert.

По расчетам ученых, если в атмосферу попадут еще 250 гигатонн (миллиардов метрических тонн) двуокиси углерода, то средняя температура на планете с вероятностью 50% пересечет установленный учеными сигнальный рубеж в 1,5°C глобального потепления.

В настоящее время глобальный уровень выбросов составляет 40 гигатонн CO₂ в год. То есть так называемый "углеродный бюджет" в 250 гигатонн человечество исчерпает за 5-6 лет. Именно поэтому резкое уменьшение выбросов является такой важной задачей даже в краткосрочной перспективе.

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При этом ученые отмечают, что на их прогноз влияют также выбросы других загрязняющих веществ. Некоторые из них тоже ускоряют глобальное потепление, другие наоборот – его нейтрализуют. Просчитать все перекрестные эффекты очень сложно, поэтому существуют разные интерпретации того, как быстро климат пересечет сигнальный рубеж потепления и какой эффект на самом деле даст такое потепление.

"Мы также не знаем наверняка, действительно ли планета перестанет нагреваться при нулевых выбросах CO₂. В среднем данные климатических моделей показывают, что так и будет, но некоторые модели показывают, что значительное потепление будет продолжаться в течение десятилетий после достижения чистого нуля", – отмечают ученые.

Также климатологи предупреждают, что без прекращения выбросов глобальное потепление точно не остановится на отметке в +1,5°C к средней температуре доиндустриального времени. Расчеты показывают, что климат вполне может потеплеть до отметки +2°C, если в атмосферу попадет еще 1220 гигатонн двуокиси углерода. При нынешних объемах загрязнения это произойдет ориентировочно через 30 лет.

"С помощью эффективных мер по выбросам мы все еще можем ограничить пиковое потепление до 1,6°C или 1,7°C, чтобы в долгосрочной перспективе снизить температуру ниже 1,5°C. Это цель, к которой стоит стремиться", – подчеркивают ученые.

Другие новости о климатических проблемах

Как писал УНИАН, ученые бьют тревогу из-за стремительного высыхания южного полушария Земли. Новый анализ показывает значительное снижение доступности пресной воды в Южной Америке, большей части Африки, а также в Центральной и Северо-Западной Австралии.

Также мы рассказывали, что изменение климата угрожает человечеству ошеломляющими потерями. По мере того, как Земля нагревается, мировые системы здравоохранения могут оказаться перегруженными последствиями экстремальных погодных явлений.

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