Надпись устанавливали ночью, когда не курсируют поезда.

Сегодня ночью на станции метро "Зверинецкая" со стен демонтировали старое название "Дружбы народов" и установили два из четырех необходимых комплектов нового названия.

Как сообщает Киевская городская государственная администрация со ссылкой на КП "Киевский метрополитен", изготавливали шрифты вручную в мастерской "Литейный двор", которая создала буквы и для станций "Площадь Украинских Героев", "Почайна", "Васильковская" и "Голосеевская".

В метрополитене сообщили, что один комплект названия станции "Зверинецкая" имеет 13 символов, а вес одной буквы - от 5 до 6 кг. "Всего для этой станции изготовлено 52 символа, которые можно установить только ночью, когда отсутствует движение поездов и напряжение на контактном рельсе. Остальные надписи смонтируют в одну из следующих ночей", - сказано в сообщении.

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Автором шрифтов для этой станции стал шрифтовой дизайнер, специалист Киевского городского центра народного творчества и культурологических исследований Богдан Гдаль. "Создавая новую надпись, дизайнер отталкивался от того, что Зверинец - известная еще со времен Киевской Руси историческая местность между Печерском, Выдубичами, Теличкой и Черной Горой. Поэтому и шрифт должен был быть соответствующим", - информируют в метрополитене.

Переименование станций метро в Киеве

Как сообщал УНИАН, в 2023 году киевляне выбрали новые названия для станций метро "Дружбы народов" и "Площади Льва Толстого". Жители столицы путем электронного голосования поддержали переименование станции метро "Дружбы народов" в "Зверинецкая" в честь исторического названия местности, где она построена. Станция "Площадь Льва Толстого" переименована в "Площадь Украинских героев".

В мае 2023 года депутаты Киевского городского совета поддержали решение о переименовании этих двух станций метрополитена,

В начале апреля новые буквы смонтировали на станции метро "Площадь Украинских Героев". В метрополитене отмечают, что процесс переименования проходил поэтапно. Сначала заменили указатели движения поездов на путевых стенах, далее нанесли новые названия на световые указатели направления движения пассажиров и заменили линейные схемы в вагонах. Также перезаписали звуковые объявления, которые транслируют в подвижном составе и на балюстрадах эскалаторов.

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