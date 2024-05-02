За весь прошлый год РФ сгенерировала ВВП на душу населения в 6 раз меньше, чем США.

В ближайшие годы Россия продолжит терять позиции в рейтинге стран мира по уровню жизни, прогнозирует Международный валютный фонд.

Как пишет The Moscow Times, за последние 10 лет ВВП на душу населения в РФ сократился на 16%. В результате в мировом рейтинге Россия оказалась на одном уровне с Мексикой и ниже, чем Панама, Аргентина, Болгария и Венгрия.

Как сообщается, сейчас РФ занимает 68 место в мире по ВВП на душу населения, который считается показателем уровня экономической активности и качества жизни граждан.

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Например, в прошлом году российская экономика сгенерировала $13648 подушевого ВВП - это в 6 раз меньше, чем США ($81632), в 4 раза меньше, чем Германия, и почти в 10 раз меньше, чем мировой лидер - Люксембург ($129810).

По прогнозу МВФ, в ближайшие три года ВВП в России на душу населения вырастет лишь на 11%, до $15146. В результате этого Россия откатится в восьмой десяток стран и пропустит вперед Казахстан и Туркменистан, у которых, по прогнозам, к 2027 году ВВП на душу достигнет $15964 и $15517 соответственно.

Экономика России - риски

Издание The Hill пишет, что экономика России она не так сильна, как считают некоторые наблюдатели.

Так, в 2022 году Россия стала страной, на которую наложено больше всего санкций, даже больше, чем у Ирана, Кубы и Северной Кореи вместе взятых.

Число корпоративных банкротств за первые два месяца 2024 года в России увеличилось на 57% по сравнению с прошлым годом.

Также экономика РФ зависит от нефти и газа, а это значит, что Россия очень уязвима, если цены на энергоносители снизятся или увеличение производства военной техники приведет к сокращению производства в других частях экономики.

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