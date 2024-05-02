В Соединенных Штатах внимательно отслеживают ситуацию вокруг сотрудничества России с Ираном и Северной Кореей. Вашингтон будет реагировать на попытки других стран усилить военно-промышленный потенциал РФ.
"Мы обеспокоены углублением отношений между КНДР, Россией и Ираном, которые подпитывают РФ на поле боя в Украине, поскольку она продолжает вести незаконную войну и убивать многих невинных украинских гражданских", – сказала во время брифинга заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх.
Представительница Пентагона подчеркнула, что США не только отслеживают ситуацию, но и усиливают взаимодействие с союзниками в регионе. Кроме того, Вашингтон продолжает предоставлять Украине средства, необходимые ей на поле боя, а также вводит санкции против тех, кто помогает РФ в войне.
Ее также спросили о том, вербует ли Россия наемников для участия в войне против Украины в Северной Корее. Сингх подчеркнула, что не видела таких сообщений, но "мы точно знаем, что КНДР готова поддержать Россию в ее войне против Украины, и это одна из стран, которая поддерживает Россию вместе с Ираном".
Сотрудничество РФ с Ираном и КНДР
Известно, что Иран поставляет России вооружение для ее захватнической войны против Украины. В частности, дроны именно иранского производства едва ли не каждую ночь атакуют украинские города. Речь идет о "шахедах", которые активно применяет Россия.
Кроме того, Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности сообщил, что Россия тестирует ракеты КНДР в Украине так же, как тестировала для Ирана "шахеды". Отмечается, что северокорейской баллистической ракетой Hwasong-11 российские войска атаковали Харьков 2 января 2024 года.
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