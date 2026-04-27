Женщина попала в тюрьму за попытку остановить правоохранителей выпущенным роем пчел

В результате действий злоумышленницы пострадали люди и погибли насекомые.

В пригороде Лонгмидоу, штат Массачусетс (США), в 2022 году во время исполнения решения о выселении местного жителя произошло необычное событие. Когда помощники шерифа уже находились у дверей дома стоимостью 1,9 миллиона долларов, во двор заехал внедорожник с прицепом, загруженным деревянными ульями, пишет The New York Times.

За рулем была пчеловод Ребекка Вудс. Она начала открывать ульи, объяснив позже в судебных документах, что хотела позволить пчелам собирать нектар на "красивом цветущем ландшафте", а также выразить протест против выселения.

Однако во время перемещения часть ульев опрокинулась, и на свободу вырвались сотни пчел. Насекомые начали жалить присутствующих – несколько сотрудников получили многочисленные укусы, в частности один – в голову и лицо, еще одного пришлось госпитализировать.

Суд признал Вудс виновной в использовании пчел в качестве "оружия" против правоохранителей. Женщину приговорили к шести месяцам заключения, однако из-за того, что она уже длительное время находилась под стражей без залога, вероятно, проведет за решеткой еще лишь одну-две недели.

По словам шерифа округа, инцидент стал беспрецедентным для его службы. Рассмотрение дела затянулось на несколько лет, в частности из-за того, что обвиняемая пропустила предыдущее судебное заседание и была впоследствии найдена в другом штате, после чего долгое время отказывалась от экстрадиции.

Адвокат Вудс отметила, что ее подзащитная пыталась помочь знакомому – пожилому мужчине, проходившему лечение от рака, – избежать потери жилья. По ее словам, это было искреннее намерение предотвратить "унижение и разрушение", связанные с выселением.

Во время столкновения женщина надела защитный костюм пчеловода и пыталась переместить ульи поближе к дому, но правоохранители повалили ее на землю и задержали, в то время как пчелы заполонили двор. По данным офиса шерифа, действия Вудс представляли угрозу не только для сотрудников, но и для соседей, особенно тех, кто страдает аллергией.

В результате инцидента погибли тысячи пчел – часть из них была раздавлена при падении ульев, другие погибли после укусов, ведь медоносные пчелы гибнут, ужалив человека.

Присяжные оправдали женщину по семи тяжким обвинениям, однако признали виновной по нескольким менее серьезным статьям, в частности за нападение и безрассудные действия. Вудс не признает вины и подала апелляцию.

