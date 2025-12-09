Горностай на зиму меняет цвет меха на белый, что делает его заметным для хищников при отсутствии снега.

В Нижнеднестровском национальном природном парке (Одесская область) исследователи зафиксировали белого горностая, поменявшего цвет меха под снежную зиму, которой сейчас нет. Таким образом, животное становится легкой добычей для хищников.

По словам специалистов заповедника, глобальные изменения климата заставляют животных по-новому приспосабливаться к окружающей среде. На фото, обнародованных исследователями, можно увидеть белоснежного зверька, который словно белое пятно выделяется на темном фоне земли, растительности.

"Посмотрите внимательно на фото горностая, снятые в национальном парке в декабре этого года. Тысячелетиями именно в это время территория была покрыта снегом. Белый зимний мех был идеальной маскировочной броней: горностай линял ежегодно осенью, а зимой сливался со снегом и фактически "исчезал" от хищников. Но теперь зимы стали теплыми и бесснежными", - объясняют исследователи.

Сейчас, по их словам, горностай, управляемый не температурой, а длиной светового дня, продолжает менять цвет меха по внутреннему календарю - становясь белым на темной земле.

Ученые отмечают, что для хищников это как маяк - заметность возрастает в разы и шансы на выживание стремительно снижаются.

Как объясняют в нацпарке, при таких условиях у этого вида фактически только два выхода. Первый - миграция в места, где зимой все еще есть устойчивый снежный покров. Второй - эволюция, то есть постепенная потеря сезонной зимней линьки.

"Первый путь - быстрый, второй - это десятки или даже сотни поколений, если популяция достаточно большая, стабильная и связная. В природе этот процесс может длиться веками", - объясняют в учреждении.

Как отмечают исследователи, сейчас горностай спасается тем, что меняет стиль поведения: больше активен ночью, прячется в убежищах, передвигается вдоль густой растительности, минимизирует пребывание в открытом пространстве.

"Это дает определенные шансы, но не способно заменить естественную маскировку, которую обеспечивал снег", - указывают ученые.

По их словам, ситуация с горностаем в Одесской области показывает, что климатические изменения происходят уже сейчас, и они касаются даже самых мелких хищников, которые тысячи лет жили по устоявшимся правилам зимы. Они отмечают, что для поддержания существования горностая в условиях теплых зим, в нацпарке критически важно сохранять укрытия и кормовые участки, минимизировать человеческое давление в чувствительные зимние месяцы и продолжать мониторинг состояния популяций.

"Эти фото - не просто интересная находка. Это маркер больших изменений в природе, которые мы обязаны замечать и учитывать, чтобы успеть помочь тем, кто не успевает...", - отмечают ученые.

