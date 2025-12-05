Исследователи установили, что за период с 2004 по 2012 год погибло более 95% птиц на двух ключевых островных колониях.

Климатический кризис и чрезмерный вылов сардин уничтожили 95% пингвинов в ключевых колониях Южно-Африканской Республики (ЮАР).

Более 60 тыс. африканских пингвинов в колониях у побережья Южной Африки погибли от голода из-за резкого сокращения популяции сардин. Как пишет The Guardian, об этом говорится в новом научном исследовании, опубликованном в журнале Ostrich: Journal of African Ornithology.

Что выяснили ученые

На двух ключевых островных колониях - Дассен и Роббен - за период с 2004 по 2012 год погибло более 95% птиц. Исследователи считают, что большинство из них умерли во время линьки, когда пингвины не могут выходить в океан за едой. Причиной такого резкого падения численности называют климатические изменения и чрезмерный вылов рыбы.

Отмечается, что африканские пингвины ежегодно линяют, и в течение примерно 21 дня вынуждены оставаться на суше без возможности охотиться. Чтобы пережить этот период голодания, они должны заранее накопить достаточные жировые запасы. Но когда сардины становятся недоступными, птицы просто не успевают поправиться перед линькой.

По данным исследования, с 2004 года почти каждый год биомасса сардины у западного побережья ЮАР составляла лишь 25% от прежнего максимума, а эта рыба - главный источник пищи для африканских пингвинов.

На сокращение популяции рыбы повлияли два фактора: изменение температуры и солености воды, что ухудшило условия для нереста; высокие объемы рыбалки, которые остаются стабильно высокими.

"Мы не видим больших скоплений мертвых птиц. Вероятно, они погибают в море, так и не вернувшись на берег", - отметил соавтор исследования Ричард Шерли из Университета Эксетера.

Пингвины на грани исчезновения

В 2024 году африканских пингвинов официально отнесли к категории критически исчезающих видов. В дикой природе осталось менее 10 тыс. размножающихся пар - это катастрофически низкий показатель.

Ученые отмечают: потери на Дассене и Роббене - далеко не единичный случай. Подобные тенденции фиксируются по всему ареалу.

Что улучшит ситуацию

По словам исследователей, усиление устойчивого управления рыбными ресурсами может существенно улучшить ситуацию. В Южной Африке уже ввели запрет коммерческого лова сардины вокруг шести крупнейших колоний пингвинов, установление искусственных гнезд и контроль хищников. Также специалисты спасают и ухаживают за ранеными или истощенными взрослыми птицами и птенцами.

"Эти меры должны увеличить доступность кормовой рыбы для пингвинов в критические периоды их жизни", - отметил соавтор исследования Азвианеви Махадо из Департамента лесов, рыболовства и окружающей среды ЮАР.

Однако другие эксперты предупреждают, что проблемы накапливались десятилетиями и требуют немедленных действий. Профессор морской биологии Лориен Пишегрю подчеркивает: уровень запасов мелкой рыбы в регионе настолько низкий, что это создаёт угрозу не только для пингвинов, но и для других эндемичных видов.

