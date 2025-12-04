В объектив фотоловушки попал олень, который охранял у озера нескольких самок.

В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике зафиксировали уникальные кадры из жизни стада оленей. На обнародованном видео - невероятно красивый лес, водоем, возле которого под пение птиц прогуливаются самки оленя в сопровождении самца.

Как рассказывают специалисты заповедника, олени, как и другие копытные, чаще всего попадают в фотоловушки. Это неслучайно, ведь зона отчуждения давно стала надежным пристанищем для сотен видов диких животных. Здесь олени, лоси и серны находят все необходимое - пространство, тишину, богатую кормовую базу и доступные водопои.

Рацион оленей достаточно разнообразен. В теплый сезон они поедают травы, листья, побеги и молодые ветви кустарников, а зимой переходят на кору, сухие растения и опавшие листья. По словам исследователей, такой широкий выбор кормов обеспечивает им стабильное питание в течение года и способствует хорошему состоянию популяции.

"Не менее интересно их социальное поведение. Обычно олени держатся небольшими группами или в одиночку, однако осенью, во время гона, все меняется. Самцы активно соревнуются за право владеть группой самок: ревут, демонстрируют силу, выясняют отношения рогами. Победителю достается "гарем": несколько самок, которых он сопровождает и охраняет от соперников", - рассказали ученые.

По их словам, именно один из таких "гаремов" недавно попал в объектив одной из фотоловушек учреждения. На видео четко видно самца-охранника и нескольких самок, которые держатся вместе.

"Такие кадры - ценный материал для научных наблюдений, ведь позволяют лучше понять структуру популяции и ход гона в естественных условиях", - подчеркивают ученые.

Кадры из жизни выдры в Чернобыльском заповеднике

В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике зафиксировали эпизоды из жизни выдры - она время от времени ныряла в реку Припять, потом снова появлялась на берегу и что-то хрустяще поедала.

В заповеднике выдра - привычный, хотя и малозаметный житель. Эти ловкие, умные хищники способны образовывать небольшие группы и активно общаться между собой разнообразными звуками. Несмотря на "водный" стиль жизни, выдры охотно выбираются на берег, где зимой скользят по льду, играют и даже жонглируют камнями.

