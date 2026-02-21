Жизнь, а не выживание: украинец переехал из США в Бразилию и назвал 7 причин

В США можно много зарабатывать, но и расходы там космические, говорит эмигрант.

Во время полномасштабной войны многие украинцы поселились в США и особенно в странах Евросоюза. Но не всем эти богатые страны пришлись по душе. Некоторые отправились в более экзотические края и нашли там больше душевного покоя и финансовой стабильности.

Украинец, который вместе с семьей два года прожил в США по программе для украинских беженцев Uniting for Ukraine (U4U), впоследствии переехал в Бразилию. В своем видео для YouTube "30 причин, почему Бразилия лучше США и Европы" он подробно рассказал, почему считает эту южноамериканскую страну оптимальным вариантом для себя и своей семьи. УНИАН собрал 7 основных причин из этого рассказа.

Больше определенности относительно своего статуса пребывания

По словам мужчины, нынешняя ситуация в США и Европе не дает украинцам ощущения долгосрочной стабильности, тогда как Бразилия позволяет планировать будущее на годы вперед. Автор подчеркивает, что временные гуманитарные программы для украинских беженцев не дают людям понимания, что будет дальше, и не позволяют безопасно строить долгосрочные планы для себя и детей. Именно эта неопределенность стала толчком к поиску альтернативы за пределами США и Европы.

Видео дня

"Сотни тысяч украинцев в США сейчас не могут продолжить свою программу и они вынуждены искать другие страны. В Европе также во многих местах украинцам уже не рады. Программы пока продлены, но никто не знает, что будет дальше", - сказал он.

Простая и быстрая легализация

Одной из ключевых причин переезда именно в Бразилию стала понятная и относительно быстрая система легализации иностранцев в этой стране. Семья украинца уже получила разрешение на постоянное проживание и видит четкий путь к гражданству.

"Сейчас у нас уже есть здесь постоянное место жительства. У нас родилась гражданка Бразилии и мы можем претендовать на то, чтобы получить бразильский паспорт через один год", - рассказал блогер.

Более низкая стоимость жизни по сравнению с США

Автор подчеркивает, что повседневные расходы – на продукты, жилье, услуги и питание вне дома – в Бразилии существенно ниже, чем в США, что уменьшает финансовое давление на семью.

"Все это намного дешевле, чем в странах Европы и в США. Уборка дома может стоить 15-20 долларов, а в США это примерно 100. Обед в ресторане здесь – 10-15 долларов, а в Америке это 30 плюс чаевые", – сравнивает он.

Геополитическая стабильность региона

Бразилия, по словам украинца, географически и политически удалена от основных военных конфликтов, что создает ощущение стабильности и безопасности на перспективу.

"Бразилия находится далеко от других континентов и в этих войнах она не участвует. Геополитически она занимает нейтральную позицию. Я считаю, что шанс большой войны здесь на данный момент минимален", - объясняет украинец.

В ролике он также отдельно подчеркивает, что ситуация с преступностью в Бразилии на самом деле не так плоха, как привыкли считать в Европе. На самом деле, здесь есть достаточно широкий выбор безопасных мест, где можно поселиться с семьей и не беспокоиться о собственной безопасности.

Доступная медицина и лекарства

Еще одним важным фактором стала система здравоохранения. В Бразилии действует бесплатная государственная медицина, а также доступна платная, значительно дешевле, чем в США.

"Медицина в Бразилии бесплатна по программе SUS даже для туристов. Очень много лекарств можно приобрести без рецепта. В США с этим огромные проблемы и длинные очереди к специалистам", - рассказывает переселенец.

Теплый климат

Автор отдельно отмечает теплый климат в течение всего года и близость океана, что положительно влияет на качество жизни семьи.

"В основном здесь круглый год 25–30 градусов тепла. У вас нет таких холодных регионов, как в США или Северной Европе. Плюс океан, пляжи и природа буквально рядом", - хвастается новоиспеченный бразилец.

Более спокойный темп жизни

В отличие от США, где значительная часть жизни, по его словам, сводится к постоянной погоне за доходами, в Бразилии легче сохранять баланс между работой, семьей и хобби.

"Когда живешь в Бразилии, ты не чувствуешь такой тяжести счетов, которые должен оплачивать каждый месяц. Здесь легче найти баланс между работой и жизнью. Люди живут, а не выживают", - объясняет блогер.

Другие рассказы украинцев о жизни за границей

Как писал УНИАН, украинка рассказала об интересных особенностях менталитета испанцев, которые стали для нее определенной неожиданностью после переезда в эту страну.

Также мы приводили рассказ девушки, которая несколько лет прожила в Японии, но решила вернуться в Украину.

Вас также могут заинтересовать новости: