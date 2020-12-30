К 2050 году расширение сельскохозяйственных земель затронет места обитания 17409 видов позвоночных.

При сохранении текущих темпов и способов ведения сельского хозяйства к 2050 году площади земель сельскохозяйственного назначения вырастут на 3,35 миллиона квадратных километров, то есть на 26%.

Их расширение произойдет за счет природных ландшафтов, что приведет к нарушению местообитаний 87,7% позвоночных, обитающих на суше. Об этом сообщается в журнале Nature Sustainability.

Как проходило исследование

Ученые из Лидского университета разработали пространственную модель утраты местообитаний и расширения сельскохозяйственных земель, которые произойдут к 2050 году. В нее были включены ареалы 19859 видов позвоночных — 4003 видов земноводных, 10895 видов птиц и 4961 вид млекопитающих. Пространственное разрешение составило 1,5×1,5 километра.

Для построения модели авторы использовали данные об изменении сельскохозяйственных земель по всему миру с 2001 по 2013 годы. Важнейшими показателями они отметили пригодность территорий для ведения сельского хозяйства, текущее состояние почвенного покрова, близость к другим землям сельскохозяйственного назначения, особо охраняемым природным территориям и рынкам сбыта.

На основе текущих траекторий ученые спрогнозировали общее увеличение площади пахотных земель в мире на 3,35 миллиона квадратных километров или на 26% к 2050 году. Наиболее ярко выраженный прирост таких земель произойдет в Африке к югу от Сахары, особенно в ее тропическом поясе, а также в Южной и Юго-Восточной Азии. Также авторы пришли к выводу, что к 2050 году расширение сельскохозяйственных земель затронет местообитания 17409 видов позвоночных, или 87,7% этих животных. При этом 1280 видов лишатся более чем 25% площади своих ареалов. Положение шести процентов видов, большую часть которых составляют птицы, улучшится — их ареалы расширятся, потому что они смогут обитать и на сельскохозяйственных угодьях.

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Как можна бороться с проблемой

Авторы исследования отметили, что наиболее эффективными превентивными мерами для потери местообитаний могут стать:

устранение разрыва в урожайности во всем мире

глобальный переход к более здоровому питанию

сокращение продовольственных потерь и отходов вдвое

глобальное планирование землепользования в сельском хозяйстве во избежание конкуренции.

Расчеты с учетом таких мер показали, что к 2050 году можно добиться сокращения площади земель сельскохозяйственного назначения на 3,4 миллиона квадратных километров по сравнению с уровнем 2010 года и потери площади ареалов позвоночных на уровне менее чем одного процента. При таком сценарии лишь 33 вида позвоночных на планете потеряют более чем 25% своих местообитаний.

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Автор: Олег Давыгора