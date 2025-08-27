По словам исследователей, этим лошадям важны достаточное количество корма и уют.

Вблизи Чернобыльской АЭС заметили редких лошадей Пржевальского, которые гуляют по лесам и опушкам территории. Об этом рассказали в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике.

"Обычно мы представляем лошадей на лугах и полях, но для наших "пржевальцев" леса и опушки тоже служат прекрасным местом. Диким лошадям важны не просторы без деревьев, а изобилие корма и уют для отдыха", - подчеркнули в сообщении.

На фото можно увидеть двух лошадей, которые направляются по лесам заповедника.

Что известно о лошадях Пржевальского

Лошадь Пржевальского - это единственный вид диких лошадей, который сохранился до наших дней, однако его можно увидеть только в зоопарках и заповедниках. Известно, что на этих животных охотились ради мяса, что в конце концов, и привело к их полному истреблению в дикой природе.

Что касается Чернобыльского заповедника, то заселение этого дикого коня происходило постепенно, начиная с 1998 года.

Также УНИАН рассказывал, как вблизи ЧАЭС лошади Пржевальского решали, кто главный. В частности исследователи зафиксировали конфликт между животными. Известно, что такие драки происходят не только между жеребцами, но и кобылами.

"В конфликтах они прижимают уши, вытягивают шею в характерной позе, кусают друг друга за шею, а иногда даже применяют удары задними ногами. Драки обычно кратковременные и завершаются, как только одна из участниц признает поражение. Это позволяет быстро расставить акценты в иерархии без тяжелых последствий для тела", - пояснили ученые.

