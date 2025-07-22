Такие схватки удается зафиксировать очень редко.

В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике зафиксировали конфликт между лошадьми Пржевальского. Такие драки происходят не только между жеребцами, но и кобылами. Об этом говорится в сообщении заповедника.

"Хотя, традиционно, агрессивность приписывают жеребцам, кобылы также могут устраивать стычки. В конфликтах они прижимают уши, вытягивают шею в характерной позе, кусают друг друга за шею, а иногда даже применяют удары задними ногами. Драки обычно кратковременные и завершаются, как только одна из участниц признает поражение. Это позволяет быстро расставить акценты в иерархии без тяжелых последствий для тела", - объясняют ученые.

В заповеднике отметили, что людям редко удается наблюдать за агрессивным поведением диких лошадей, поскольку оно проявляется нечасто, однако шрамы на шеях у кобыл летом свидетельствуют о том, что схватки все же происходят.

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"На одном из фото видно: инициатором конфликта выступает именно кобыла, которая приближается к другим с характерной напряженной осанкой, с ушами, прижатыми к шее. Эти сигналы четко указывают: будет попытка "выбить" высшую позицию. Схватки жеребцов, в основном проходят в ритуальной форме: демонстрация, изгиб шеи, угрозы, короткий поединок. Только в период формирования нового гарема или борьбы за власть поединки могут стать более серьезными", - добавили в сообщении.

Чернобыльский заповедник - последние новости

Как писал УНИАН, в Чернобыльском заповеднике заметили птенцов черного аиста. Этот вид птиц занесен в Красную книгу. По словам местного орнитолога, птенцы уже имеют маленькие металлические кольца, а именно "паспортные документы" в мире птиц.

"Проверил гнездо аиста черного, где на позапрошлой неделе кольцевали птенцов. Все аистята выглядят прекрасно, все модные, имеют на каждой лапке по "кольцу" на зависть другим аистам своего вида", - рассказал специалист.

Также сообщалось, что в Чернобыльской зоне нашли редкое животное из Красной книги. Речь идет о мышовке лесной, которую обнаружили во время полевых работ сотрудники Института ядерных исследований Национальной академии наук Украины.

"Такая "находка" еще раз подтверждает высокую природоохранную ценность территории заповедника и важность дальнейших исследований и мониторинга биоразнообразия в зоне отчуждения", - добавили в Чернобыльском заповеднике.

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