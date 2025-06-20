На взрывном устройстве российских захватчиков подорвался конь Пржевальского, который жил в Чернобыльской зоне отчуждения.
Как сообщают в Государственной пограничной службе, в тот день их работники услышали взрыв недалеко от границы. Они нашли изуродованное тело лошади возле одного из заброшенных лесных маршрутов, где ранее были позиции захватнических войск Российской Федерации:
"Этот трагический случай подчеркивает долговременные последствия военной агрессии: даже после отступления российских войск смертельная опасность остается, угрожая не только диким животным, но и людям".
В службе напоминают, что территория Чернобыльской зоны закрыта для посещения. В приграничье с Беларусью систематически проводят инженерное обустройство, устанавливая мины и возводя инженерные заграждения.
Масштабы минирования Украины
Как известно, Украина является одной из самых загрязненных территорий в мире по степени загрязнения взрывоопасными предметами, в частности минами, в результате российской агрессии.
Еще в мае 2023 года в Министерстве обороны сообщили, что специалистам надо будет обследовать на предмет заминирования более 170 тысяч кв км территорий страны.
В прошлом году министерство экономики заключило соглашение с американской технологической компанией Palantir, которая разрабатывает программное обеспечение анализа данных.
Сообщалось, что это поможет задействовать в процессе разминирования искусственный интеллект.