Это произошло недалеко от границы.

На взрывном устройстве российских захватчиков подорвался конь Пржевальского, который жил в Чернобыльской зоне отчуждения.

Как сообщают в Государственной пограничной службе, в тот день их работники услышали взрыв недалеко от границы. Они нашли изуродованное тело лошади возле одного из заброшенных лесных маршрутов, где ранее были позиции захватнических войск Российской Федерации:

"Этот трагический случай подчеркивает долговременные последствия военной агрессии: даже после отступления российских войск смертельная опасность остается, угрожая не только диким животным, но и людям".

В службе напоминают, что территория Чернобыльской зоны закрыта для посещения. В приграничье с Беларусью систематически проводят инженерное обустройство, устанавливая мины и возводя инженерные заграждения.

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Масштабы минирования Украины

Как известно, Украина является одной из самых загрязненных территорий в мире по степени загрязнения взрывоопасными предметами, в частности минами, в результате российской агрессии.

Еще в мае 2023 года в Министерстве обороны сообщили, что специалистам надо будет обследовать на предмет заминирования более 170 тысяч кв км территорий страны.

В прошлом году министерство экономики заключило соглашение с американской технологической компанией Palantir, которая разрабатывает программное обеспечение анализа данных.

Сообщалось, что это поможет задействовать в процессе разминирования искусственный интеллект.

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