Во время похолодания климата северная полярная шапка увеличивалась, накапливая в себе все большие массы воды.

Несмотря на то что Северный и Южный полюса нашей планеты разделяет расстояние в 20000 километров, они связаны друг с другом теснее, чем может показаться. Увеличиваясь во время ледниковых периодов, полярная шапка Арктики заставляет расти и льды вокруг Антарктиды — и наоборот: сокращение северных ледников отзывается уменьшением и южных.

Такая "скоординированная" динамика продемонстрирована в новой статье, опубликованной в журнале Nature, пишет The Naked Science.

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Команде ученых во главе с Натальей Гомес (Natalya Gomez) из канадского Университета Макгилла удалось проследить за изменениями полярных шапок на протяжении последних 40000 лет, в том числе во время пика последнего ледникового периода, 20000-26000 лет назад. Для этого они проанализировали образцы осадочных пород, ледяные керны, архивные сведения и другие данные. Это позволило создать компьютерную модель и показать, как арктические ледники влияют на антарктические.

Во время похолодания климата северная полярная шапка увеличивалась, накапливая в себе все большие массы воды. Это привело к падению уровня Мирового океана, которое отозвалось и на противоположной стороне планеты, вызвав дополнительное обледенение в Антарктике. И наоборот: сокращение северных льдов в периоды потепления ведет к росту уровня моря и уменьшению ледников Антарктиды, которые омывают большие массы воды и более высокие волны.

"Мы обнаружили весьма нестабильную потерю ледников, происходившую в течение последних 20000 лет, — говорит один из авторов работы, Майкл Вебер (Michael Weber) из Германии. — Это было бы крайне трудно объяснить, если не учитывать взаимодействие ледяных щитов в обоих полушариях".

"Ледяные щиты могут влиять друг на друга на большом расстоянии благодаря течению воды между ними, — добавляет Гомес. — Так, словно они переговариваются с помощью изменения уровня моря".

Глобальное потепление:

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Автор: УНИАН