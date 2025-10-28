Тысячи человек уже эвакуированы. "Мелисса" может стать самым сильным ураганом этого года.

Мощный ураган "Мелисса" обрушился на Ямайку. Это катастрофический шторм 5-й категории, жертвами которого стали уже несколько человек.

По данным Reuters, ураган сопровождается устойчивым ветром скоростью до 282 км/ч. Он может стать самым сильным штормом за всю историю наблюдений на Ямайке.

По данным Национального ураганного центра США, "Мелисса" классифицировалась как "катастрофический" ураган — наивысшая отметка по шкале Саффира–Симпсона. Ожидается, что шторм достигнет Ямайки, пересечёт восточную часть Кубы и к среде выйдет к Багамам.

Медленное движение шторма над необычно тёплыми водами Карибского моря способствовало его быстрому усилению. Синоптики предупреждают: Ямайке грозят разрушительные ветры и до 90 сантиметров осадков. Диаметр ветровой зоны "Мелиссы" уже превышает длину острова, а основные аэропорты находятся почти на уровне моря.

Несмотря на предупреждения, некоторые жители говорят, что не хотят покидать свои дома из-за страха быть ограбленными. В то же время власти настаивают на эвакуации, ведь в регионе нет инфраструктуры, которая способна выдержать ураган 5 категории.

На Гаити тысячи жителей уже перебрались во временные убежища, а местные власти приостанавливают авиасообщение и парусное судоходство.

Премьер-министр Багамских Островов также распорядился об эвакуации жителей.

На Кубе эвакуировали полмиллиона человек, а также отменили занятия в школах и работу транспорта.

Independent сообщает, что "Мелисса" может стать самым сильным штормом 2025 года. Его жертвами уже стали 7 человек: трое погибли на Ямайке, трое - на Гаити и один человек - в Доминиканской Республике.

Несколько дней назад Германия пострадала от мощного шторма "Йошуа". Скорость ветра была более 100 км/ч - деревья вырывало с корнем.

По словам метеорологов, обычно такие штормы быстро проходят, но в этот раз все было по-другому. Шторм был довольно долгий, из-за чего людей во многих районах Германии призвали готовиться к непогоде.

