На Днепре после исчезновения Каховского водохранилища зафиксировали пеликана

Современное возвращение розовых пеликанов напрямую связано с глобальными экологическими изменениями.

В Национальном заповеднике "Хортица" заметили розового пеликана - редкую птицу, занесенную в Красную книгу Украины. Об этом сообщила пресс-служба заповедника.

"Появление этой величественной птицы на хортицких озерах не является случайностью, а уходит корнями в глубокую историю нашего региона. До создания Каховского водохранилища плавновые системы Большого Луга Запорожского были настоящим убежищем для этих пернатых, которых в народе называли "баба-птица"", - объяснили в сообщении.

В частности, известный натуралист и историк Адриан Кащенко в своей работе "Большой Луг Запорожский" описывал такие плавни как уникальный оазис с большими стаями птиц, где пеликаны находили безопасные места для отдыха и богатые рыбой мелководные ручьи.

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"Современное возвращение розовых пеликанов напрямую связано с глобальными экологическими изменениями, а именно с естественным восстановлением территории бывшего Каховского водохранилища. Восстановление исторического русла Днепра, появление новых песчаных кос, отмелей и формирование молодых ивовых зарослей возвращают экосистеме её аутентичный облик. Для молодого поколения пеликанов, совершающих летние кормовые перелеты из Причерноморья, возрожденный Луг вновь становится привлекательным местом охоты", - заверили в заповеднике.

Появление птиц является важным доказательством того, что, несмотря на десятилетия антропогенного воздействия, природа Хортицы и Нижнего Днестра быстро восстанавливается, возвращая свой исторический биопотенциал.

Каховское водохранилище - последние новости

Ранее ученый раскрыл будущее Каховского водохранилища. Как отметил Яков Дидух, первоначальный Великий Луг уже никогда не восстановится, вместо него там формируется тополево-ивовый лес, который тоже по-своему уникален.

В то же время член правления Украинской природоохранной группы Иван Мойсиенко рассказал, что сейчас происходит с Каховским водохранилищем. По его словам, после подрыва Каховской ГЭС наибольшему воздействию подвергся левый берег, который сейчас находится под оккупацией.

"В годовщину подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС хочу сказать, что это трагедия, это катастрофа, которую устроили российские оккупанты, - очень ужасное преступление против людей и природы. Огромная экосистема площадью более 200 000 га почти мгновенно погибла, следствием чего стало осушение водохранилища, все влаголюбивые растения, животные - такие как моллюски, водоросли, ракообразные - погибли", - отметил Мойсиенко.

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