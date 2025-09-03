Личинки гигантов обитают в деревьях и могут вырастать до 10 см.

Неподалеку Чернобыля живет гигантский жук - пилильщик смоляной, которого также называют "усач-тесляра". Об этом рассказали в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике.

"Со второй половины июля по сентябрь в наших лесах можно встретить настоящего великана среди насекомых - пилильщика смоляного. Это крупнейший представитель семейства усачей в Европе: длина тела взрослого жука может достигать 6 см", - говорится в сообщении.

По словам исследователей, этот вид распространен в Центральной и Южной Европе, на Кавказе, в Турции, Северной Африке и в Украине, а в горах может встречаться даже на высоте до 1000 метров.

Гигантские самцы имеют очень длинные усики и смоляно-бурую окраску, самки - красновато-бурые с более короткими усиками. Как отмечают ученые, "девушки" откладывают яйца в трещины коры мертвых или ослабленных сосен или елок. Личинки развиваются в древесине в течение 2-4 лет и могут вырасти до 10 см. Сначала они питаются внутренним слоем коры и прилегающей к нему древесиной, впоследствии прогрызают ход в толщину ствола, где и зимуют. Все последующие годы жук питается древесиной.

Усач-тесляр относится к жукам с полным циклом превращения (полным метаморфозом). Перед окукливанием личинка поднимается в поверхностные слои древесины и делает специальную "колыбель", где превращается в куколку. Стадия куколки длится около месяца, после чего молодое насекомое остается еще 10-15 дней в колыбели, пока не затвердеют ее хитиновые покровы. Только тогда оно прогрызает летное отверстие и покидает дерево.

По словам ученых, присутствие личинок в древесине легко определить по большим летным отверстиям диаметром до 1,5 см.

Интересно, что на личинок великана охотятся наездники - мелкие перепончатокрылые паразиты, которые откладывают свои яйца в тело будущего жука.

"Пилильщик играет важную роль в природе, ведь помогает разлагать мертвую древесину, возвращая питательные вещества в почву", - отмечают ученые.

