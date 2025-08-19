Массовый вылет этих интересных жуков случается нечасто.

В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике исследователи зафиксировали массовый полет краснокнижного жука - усача мускусного (пижма пахучая). Об этом сообщается на странице заповедника в Facebook.

"На августовских душистых лугах при обследовании долины реки Уж ученые и инспекторы Корогодского ПНДВ зафиксировали период массового лета краснокнижных усачей мускусных (Aromia moschata). Уязвимый вид в этом году часто встречается в своем местообитании - на сочном пойменном разнотравье среди ивовых кустов и деревьев", - рассказали ученые.

В то же время отмечается, что массовый вылет этих жуков случается нечасто, а главная угроза для этого вида - уменьшение количества старых ив в поймах рек.

По словам исследователей, свое название удивительное насекомое получило благодаря особому секрету с мускусным ароматом, который отпугивает хищников. Питается усач пыльцой и цветами пойменных трав из семейства сложноцветных и окружковых.

Его тело удлиненное, как стебелек, на солнце сверкает металлическим зелено-синим окрасом. Поэтому в траве насекомое почти незаметно. Значительно легче красавчиков увидеть во время питания на цветке или в полете.

Имаго усача мускусного живет чуть больше месяца, подпитываясь на луговых травах с конца июня до середины августа. Самка откладывает яйца в расщелины коры старых отмирающих ив, а при их отсутствии - на осину, тополь, ольху и некоторые другие лиственные деревья и кусты. Личинки живут от 2 до 4 лет, питаясь древесиной.

Напомним, в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике ученые проводят целенаправленные гидробиологические исследования водных объектов и недавно получены первые результаты. В списке - разнообразный список таксонов беспозвоночных, часть из них - редкие или такие, которые живут только в заросших водной растительностью мелководьях с медленным течением.

Например, в зарослях озера Плютовище нашли личинки стрекозы Anax imperator Leach - одного из крупнейших хищных видов среди стрекоз. Эти насекомые откладывают яйца в листья и стебли водных растений.

