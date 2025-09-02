Самая опасная для этих птиц - снежная и морозная зима.

В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике живут куропатки, которые недавно здесь были редкостью. Об этом рассказали специалисты учреждения, которые также обнародовали соответствующие фото.

"В Чернобыльском заповеднике серая куропатка нечастый гость. Она выбирает открытые пространства - луга, залежи, заброшенные села. Осела, держится своих территорий круглый год. Еще несколько лет назад встретить куропатку было редкостью. Но сейчас их численность резко возросла и выводки случаются часто, иногда по 20-25 птенцов в группе", - рассказали исследователи.

Отмечается, что пестрые, похожие на курочек птички. К сожалению, они имеют немало естественных врагов, которые охотятся на суше и в воздухе. Однако самое опасное для них - снежная и морозная зима: в такой период трудно найти пищу, и они становятся легкой добычей для хищников.

Видео дня

Чтобы выжить в холода куропатки собираются в большие стаи - сплоченность помогает им пережить морозы и недостаток пищи.

Жители Чернобыльского заповедника

Как писал УНИАН, недавно ученые рассказали о волках, обитающих в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике. В частности летом они могут выглядеть не такими гладкими, как в холода. В период линьки волки нередко имеют довольно непривлекательный вид, особенно если охота была неудачной. Однако именно в теплое время года хищники получают доступ к более разнообразному питанию - меню включает даже фрукты и овощи. Лакомятся сырые и яйцами и птенцами наземных птиц.

Также вблизи Чернобыльской АЭС заметили редких лошадей Пржевальского. По словам ученых, диким лошадям очень важен достаток корма и уют для отдыха. Конь Пржевальского - единственный вид диких лошадей, который сохранился до наших дней. Обычно его можно увидеть только в зоологических парках и заповедниках.

Вас также могут заинтересовать новости: