12 000 человек хотят жить под властью роботов: что это за остров появился на Филиппинах

Среди "министров" новой микронации – Черчилль, Ганди и Леонардо да Винчи.

Крошечный филиппинский остров готовится стать первой в мире территорией, которой будет управлять совет из 17 роботов на базе искусственного интеллекта. Интерес к проекту уже проявили более 12 000 человек со всего мира, которые хотят получить статус электронного резидента, сообщает Daily Mail.

Речь идет о Сенсее – крошечном острове длиной всего 3,6 км, расположенном в провинции Палаван на западе Филиппин. В 2025 году его приобрел британский технологический предприниматель Дэн Томсон – основатель компании чат-ботов Sensay. Именно он решил превратить остров в микронацию с необычным устройством.

Вместо привычных политиков власть на Сенсее получит совет из 17 искусственных интеллектов. Среди них – цифровые версии Уинстона Черчилля, Элеоноры Рузвельт, Нельсона Манделы, Ганди, Леонардо да Винчи, Марка Аврелия и Сунь-цзы. Каждый из них обучен на реальных текстах, речах и философии своего прототипа.

Эти "лидеры" будут обсуждать и голосовать за решения, которые войдут в конституцию острова. Сейчас их решения воплощают в жизнь люди вручную – но впоследствии ИИ планируют подключить к независимым банковским счетам и криптокошелькам.

Не опасно ли это

Томсон и сам не скрывает рисков. В интервью CNN Travel он отметил:

"Если власти начнут приобретать оружие и атаковать соседние острова, это будет плохая ситуация".

Правда, он сразу добавил, что считает такой сценарий "крайне маловероятным".

Для подстраховки на острове действует "Ассамблея по защите человека" – девять избранных жителей, которые могут заблокировать потенциально вредные решения совета ИИ.

Что там сейчас

Пока что на Сенсее живет только один человек – садовник по имени Майк. Остров не имеет международного признания и является чисто экспериментальным проектом. Однако у Томсона есть амбициозные планы: построить до 30 вилл и превратить остров в туристическую достопримечательность для посетителей Палавана.

Экономика острова будет строиться на двух токенах: Wisdom-Credits – для общественных услуг, и SNSY Token – для международной торговли.

По плану, в 2026 году на острове появятся возобновляемые микроэнергосети и исследовательские лаборатории, а в 2027-м официально заработает полная программа цифрового резидентства и стопроцентная возобновляемая энергетика.

