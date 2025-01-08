По прогнозам специалиста, мазут может доплыть до Одессы до конца этой недели или ближе к середине месяца.

Нефтепродукты, вытекшие в Черное море из-за аварии российских танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" в районе Керченского пролива в декабре прошлого года, вскоре могут достичь Одессы. Об этом заявил руководитель общественной организации "Зеленый лист", эколог Владислав Балинский.

Он отметил, что после аварии танкеров разлив мазута никто не пытался локализовать, откачивать или хотя бы зафиксировать затонувшие обломки судов на дне. Как следствие, мазут вытекал по меньшей мере до конца декабря 2024 года, о чем свидетельствуют спутниковые снимки.

По словам специалиста, опираясь на прогнозы погоды Windy (направление ветра), он предсказывал, что после Анапы (РФ) следующая очередь загрязнения коснется побережья Керченского полуострова, и через неделю это подтвердилось.

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Также эколог прогнозировал, что загрязнение может достичь Одессы после повышения температуры морской воды - ближе к апрелю-маю.

"Уже сегодня, наблюдая за динамикой загрязнения крымского побережья, понимаю, что это может произойти значительно раньше", - подчеркнул Балинский.

Он пояснил, что крымские паблики распространяют фото сгустков мазута на пляжах Евпатории, находящихся на расстоянии 375 км от места аварии, если считать вдоль побережья.

"Это уже значительно больше половины пути до Одессы, осталось менее 250 км", - подчеркнул эколог.

Балинский обращает внимание на то, что на фотографиях зафиксированы именно отделенные сгустки мазута, чаще всего с вкраплениями растительных остатков. Это может указывать на то, что при данной температуре воды они имеют показатели плавучести, близкие к нулю, и перемещаются в толще воды по вектору основного Черноморского течения - против часовой стрелки, как раз в направлении Одесской области и далее в Румынию и Болгарию.

По его словам, на западную часть крымского побережья сгустки в эти дни выбрасывает особенно активно, поскольку здесь температура воды выше (сгустки всплывают) и наблюдается сильный прижимной ветер с моря.

"Из-за следующего такого южного ветра может начаться выброс мазута на побережье Одесского залива или где-нибудь ближе к Румынии. В Одессе это может произойти уже к концу этой недели или ближе к середине месяца", - считает Балинский.

Крушение российских танкеров в Черном море

15 декабря в районе Керченского пролива разломились пополам и затонули два российских танкера "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Из-за этого произошел разлив нефтепродуктов, загрязнения были зафиксированы на побережьях Анапы в Краснодарском крае РФ и Керченского полуострова.

Председатель всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко заявила, что Российская Федерация скрывает истинное количество нефтепродуктов, которые уже вытекли и продолжают вытекать в Черное море из-за аварии танкеров. Она отметила, что в трюмах затонувших танкеров остаются тонны нефтепродуктов и пленка, которая создается в воде, еще долго будет отравлять флору и фауну. В Черном море гибнут птицы, рыба, дельфины.

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