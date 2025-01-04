Оккупационные власти говорят, что массового загрязнения береговой линии в Севастополе нет.

В оккупированном Севастополе 4 января объявили режим чрезвычайной ситуации "регионального значения". Об этом сообщил так называемый "глава" Севастополя Михаил Развожаев.

"Подчеркну: массового загрязнения береговой линии в Севастополе нет, но следы мазута обнаруживают в разных местах, их мы оперативно ликвидируем. На берегу пляжа "Звездный берег" был обнаружен мазут на площади около 100 кв.м. Спасатели ПСП "Север" и местные жители убрали территорию. На берегу пляжа "Голубая бухта" также обнаружены пятна мазута", - написал он.

По его словам, в Орловке в воде обнаружены небольшие пятна нефти и мазута на берегу протяженностью около 760 метров по береговой линии всего пляжа "Нахимовец".

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"В целом: оперативный штаб по ситуации возглавляю лично, сегодня в Севастополе объявлен режим ЧС регионального значения. Напоминаю, что Черноморско-Азовское морское управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования и наш Севприроднадзор продолжают вести мониторинг ситуации. Обследуется вся береговая линия", - добавил Развожаев.

Утечка нефтепродуктов из-за аварии российских танкеров - что известно

Как писал УНИАН, мазут с танкеров "Волгонефть" идет на Сочи. Отмечается, что экологическая ситуация становится все хуже, а российские власти продолжают игнорировать ее последствия.

Также из-за аварии российских танкеров с нефтью выброс мазута произошел в Краснодарском крае. В частности министр экологии и природных ресурсов РФ Александр Козлов признал, что объем почвы, загрязненной мазутом, может вырасти до 200 тысяч тонн.

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