Настоящая картина последствий аварии далека от оптимистического сценария.

Мазут, который оказался в Черном море из-за аварии российских танкеров "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", уже замечен у побережья временно оккупированного Крыма.

Как сообщает Telegram-канал "Крымский ветер", в море у берегов Керчи наблюдается большое количество пятен мазута. Говорится, что об этом свидетельствуют спутниковые снимки.

"Снимки в диапазоне радиолокаций сделаны прошлой ночью. На них видны десятки мазутных пятен на расстоянии в нескольких километрах от берега", - говорится в сообщении.

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По словам руководителя общественной организации "Зеленый Лист" Владислава Балинского, авария танкеров "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" является ярким примером экологических катастроф, которые Россия сопровождает масштабными информационными кампаниями, в том числе по спасению диких животных. При этом, по его мнению, реальных ответных мер страна-агрессор не проводит.

Он считает, что оккупанты не предприняли никаких действий по фиксации половинок затонувшего "Волгонефть 212" - это было необходимо, чтобы из-за изменения направления ветра не произошло изменения положения корпусов и дополнительного загрязнения акватории. В этом случае пятна мазута будут смещаться по вектору ветра в сторону Азовского моря и в сторону восточного и южного побережья Керченского полуострова".

Эколог отмечает, что изменение ветра было прогнозируемым и, при желании, можно было минимизировать последствия: зафиксировать обломки затонувших судов, откачать остатки мазута из поврежденных танков, локализовать загрязнение с использованием бонов, собрать мазута с поверхности воды механическим способом и нейтрализовать масляную пленку с использованием химических детергентов.

"Прогнозируемо, что в крымских пабликах появилась информация о загрязнении мазутом побережья Керчи. Очередным примером российской экологической пропаганды стали публикации местных гауляйтеров о сборе мазута волонтерами, а позже и бравурные заявления оккупационных властей об окончательном решении вопроса - сбор семисот килограммов мазута с пляжей города", - отмечает Балинский.

Он подчеркивает, что вместо реального положения вещей и реальных мер, внимание в РФ акцентируется на участии волонтеров в сборе загрязненного грунта и усилиях по спасению птиц и других животных.

"Настоящая картина последствий таких аварий далека от оптимистического сценария. Надо обращать внимание не на фотографии якобы спасенных птиц (большинство из них, к сожалению, обречены) и якобы очищенного побережья, а на широкий контекст вреда окружающей среде и выводы независимых от РФ экспертов", - отмечает эколог.

Как утверждают специалисты Международного исследовательского центра спасения птиц (ІВRRС), стоимость реабилитации птиц от последствий разлива нефти и нефтепродуктов будет отличаться в каждом отдельном случае. Согласно открытым данным, самой дорогой на сегодня является авария танкера "Exxon Valdez" у берегов Аляски в 1989 году.

Тогда на реабилитацию одной морской выдры компания Exxon потратила более 82 тыс. долларов. Всего было очищено 357 выдр, однако в природу выпущено только 45. Из 1600 птиц, которых выловили и полечили, выпустили только половину. Расходы на одну птицу тогда составили 32 тыс. долларов.

Оценив все усилия по реабилитации диких животных, специалисты ИВRRС пришли к выводу, что такие меры являются трудоемкими, дорогими, имеют низкую успешность и создают ложное впечатление о реальных последствиях разливов нефти.

Авария российских танкеров с нефтью - что стоит знать

Напомним, 15 декабря в районе Керченского пролива потерпели крушение два российских танкера "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В Черное море попал мазут, который они транспортировали. Сейчас новый выброс мазута произошел в Краснодарском крае, также выброс зафиксирован на побережье Керченского полуострова.

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