По мнению эколога, масштабы катастрофы станут более заметны летом.

Российская Федерация скрывает истинное количество нефтепродуктов, которые уже вытекли и продолжают вытекать в Черное море из-за аварии танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" в районе Керченского пролива. Об этом глава Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко заявила в эфире КИЕВ24.

"Они (россияне - УНИАН) скрывают истинное количество нефтепродуктов, которые там были. Сначала говорили, что это было две тысячи тонн, потом - четыре, потом - шесть...", - сказала она.

Уточненная информация о количестве мазута постепенно выясняется из-за вмешательства волонтеров, которые начали собирать нефтепродукты на побережье.

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"Это же масштабы абсолютно беспрецедентные по всей территории побережья. Даже если мазут будет собран, физически собрана его значительная часть с прибрежной полосы, то нужны специальные меры для очистки песка от остатков нефтепродуктов, потому что нефтяная пленка и дальше будет присутствовать...", - отмечает Тимочко.

Она отметила, что в трюмах затонувших танкеров остаются тонны нефтепродуктов и пленка, которая создается в воде, еще долго будет отравлять флору и фауну.

"Лето фактически покажет, это будут показывать космические снимки, насколько масштабной будет эта трагедия. Дельфины, рыба, крабы, птицы и в дальнейшем будут страдать от этих последствий. Уже сотни тысяч живых водных организмов погибли и еще погибнут. Это серьезный удар по Черноморской экосистеме", - подчеркнула специалист.

Авария танкеров "Волгонефть" в Черном море - детали

15 декабря в районе Керченского пролива разломились пополам и затонули два российских танкера "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В результате катастрофы произошел разлив нефтепродуктов. Загрязнение зафиксировали на побережьях Анапы в Краснодарском крае РФ и Керченского полуострова.

Из-за ухудшения ситуации в Краснодарском крае РФ объявлена чрезвычайная ситуация. Российские СМИ сообщают, что из-за аварии в Черном море гибнут птицы, рыба, дельфины, а волонтеры убирают пляжи от мазута.

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