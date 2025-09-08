Речь идет о крупнейшей миграции крупных животных в мире, включая океаны.

В Южном Судане, что на востоке Африки, ежегодно происходит грандиозное природное явление - Великая миграция Нила, когда около шести миллионов антилоп преодолевают огромные расстояния, проносясь сквозь редкие леса и открытую саванну. Но это зрелище остается почти невидимым для туристов, пишет The Wall Street Journal.

В статье рассказывается, что такое огромное количество животных мигрирует по территории, которая по размеру соизмерима со штатом Иллинойс, а все это массовое движение млекопитающих втрое больше знаменитой миграции антилоп гну в Серенгети, которую часто показывают в телевизионных программах о природе.

Издание описывает, что аптилопы стремительно движутся сквозь редколесья и открытые саванны, при этом маленькие группы животных сливаются в потоки, потоки - в более широкие реки, и впоследствии заполняется весь ландшафт. Только одно стадо антилоп может насчитывать 100 тысяч особей или даже больше.

"Это самая большая миграция крупных животных в мире, включая океаны. Весь мир должен удивляться, что такое явление существует", - отметил естествоиспытатель Майк Фей, который проводит подсчет антилоп в Южном Судане.

Несмотря на это, отмечается, Великая миграция Нила остается практически неизвестной для посторонних и очень сложной для изучения. Если бы кому-то захотелось ее увидеть собственными глазами, пришлось бы ехать в страну, которая десятилетиями страдает от периодических войн. К тому же здесь сложный местный рельеф: животные передвигаются по территориям, где практически нет дорог, даже примитивных сафари-маршрутов, и наблюдать за ними реально только с вертолета или легкомоторных самолетов.

Организация African Parks из Йоханнесбурга, которая управляет природоохранными территориями от имени правительства Южного Судана, разрешила изданию WSJ доступ к этому участку дикой природы площадью 58 000 квадратных миль (почти 150219 кв. км) на восточном берегу Нила.

В материале говорится, что ученые и местные жители знали об этой миграции годами, однако лишь недавно исследователи осознали ее колоссальные масштабы.

В 2023 году African Parks провела аэрофотосъемку, которая показала, что в перемещении участвуют около 5,1 миллиона белохвостых кобов (вид антилоп). Они движутся в основном U-образным маршрутом по территории Национального парка Бома и иногда заходят на территорию эфиопского Национального парка Гамбелла.

Антилопы во время своей миграции останавливаются, чтобы поесть или размножаться, но большую часть времени находятся в движении.

Используя ошейники с GPS-трекерами, исследователи показали, что маршруты перемещения являются сложными. Частично они зависят от наводнений и человеческой деятельности. Многие таврин сухой сезон (ноябрь-март) проводят в северной части ареала, а на влажный сезон (апрель-октябрь) перемещаются на юг.

Ученые не уверены, почему стада двигаются именно так. Предполагают, что антилопы ищут траву, воду и места для размножения. Однако исследователи уверены: животные стараются избегать людей, и именно это помогло им выжить.

Огромные площади равнин, по которым движутся животные, затапливаются во время сезона дождей. Но для них это не проблема. В то же время именно наводнения делают территорию малопригодной для человеческих поселений.

в Украину неожиданно вернулись редкие птицы, которые ранее сбежали из-за войны. Речь идет о розовых фламинго, которые ранее, после мощных прилетов и страшных шумов войн, покинули территорию Национального природного парка "Тузловские лиманы", что в Одесской области, и улетели в Румынию. Однако через некоторое время их снова заметили на территории Нацпарка.

действительно ли собаки способны читать мысли людей. Отмечалось, что в мозге этих животных есть специальные участки, чувствительные к голосу. Благодаря им собаки реагируют не просто на любые звуки, а именно на эмоциональный тон. Сканирование мозга показало, что эмоционально окрашенные звуки - смех, плач, сердитый крик - активируют слуховую кору и миндалину собак - части мозга, которые отвечают за обработку эмоций.

