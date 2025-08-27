Поврежденные зубы акул, по словам исследователей, повлияют на баланс всей морской экосистемы.

Акулы являются одними из самых эффективных хищников в мире благодаря уникальной способности постоянно терять и отращивать новые зубы. Но даже этот эволюционный механизм может оказаться бессильным перед последствиями глобальных климатических изменений.

Как пишет Interesting Engineering, ученые из Университета имени Генриха Гейне в Дюссельдорфе (Германия) исследовали, как процесс подкисления океана - снижение уровня pH воды из-за роста выбросов CO₂ - влияет на зубы акул. Оказалось, что повышенная кислотность делает их хрупкими, уязвимыми и менее надежными.

"Несмотря на то, что зубы акул состоят из высокоминерализованных фосфатов, они все равно подвержены коррозии. Это оружие, созданное природой для разрезания плоти, но не для противостояния кислоте. Наши результаты показывают, насколько уязвимыми могут быть даже самые острые инструменты природы", - объяснил первый автор исследования, биолог Максимилиан Баум.

Отмечается, что рост кислотности океана уменьшает количество кальция и фосфата в воде - минералов, необходимых не только кораллам или моллюскам, но и акулам для постоянного восстановления зубов.

В челюстях этих хищников несколько рядов зубов, и новые быстро заменяют утраченные. Для эксперимента ученые использовали зубы черноперых рифовых акул.

Сейчас средний уровень pH в океанах составляет 8,1. Но к 2300 году он может снизиться до 7,3 - тогда вода станет почти в десять раз кислее.

Исследователи собрали около 600 зубов, естественно выпавших в аквариуме, и отобрали из них 16 целых для эксперимента с разными pH. Еще 36 использовали для измерения изменений в размерах до и после опыта.

В течение восьми недель зубы находились в искусственных резервуарах с морской водой. Результаты были очевидными: в кислой среде появились трещины, дыры и структурные повреждения.

На двумерных снимках зубы выглядели больше, но это был лишь эффект неровной поверхности. Такое изменение могло бы даже повысить эффективность при разрезании, однако в то же время делало зубы более слабыми и более склонными к излому.

Важно, что в эксперименте использовали только неживые зубы, поэтому влияние естественных механизмов восстановления в организме акул учесть не удалось.

Ученые объясняют, чем грозит указанное явление. Дело в том, что чернопёрым рифовым акулам, как и многим другим видам, нужно постоянно двигаться с открытой пастью, чтобы дышать. Это означает, что их зубы непрерывно контактируют с морской водой. Даже микроскопические повреждения могут накапливаться и со временем становиться критическими.

"Даже незначительное снижение pH может нанести вред более чувствительным видам, особенно тем, что медленно заменяют зубы, или вызвать разрушение, которое будет усиливаться годами", - отмечает Баум.

По его словам, сохранение нынешнего среднего уровня pH в океанах (8,1) является ключевым для защиты "инструментов хищников". Иначе акулы с поврежденными зубами могут потерять способность эффективно охотиться, что повлияет не только на их выживание, но и на баланс всей морской экосистемы.

