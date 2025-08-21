Обычно у акул-нянек коричневый окрас.

У побережья Коста-Рики поймали необычную акулу с ярким оранжевым окрасом. Ее странный внешний вид вызван редким заболеванием кожи, пишет Independent.

Эта акула-нянька, длина которой превышает 1,8 метра, сильно выделяется среди представителей своего вида. Отмечается, что уникальную рыбу поймали во время спортивной рыбалки недалеко от национального парка Тортугеро на глубине 37 метров.

Ученые считают, что она получила оранжевый окрас из-за ксантизма (нарушение пигментации наружных покровов). Это заболевание приводит к появлению чрезмерного желтого или золотистого цвета на коже животных.

Видео дня

Согласно исследованию ученых из Федерального университета Рио-Гранде, это редкое заболевание никогда ранее не наблюдалось у хрящевых рыб в Карибском бассейне. Акула также демонстрировала признаки альбинизма, в том числе пару ярких белых глаз.

Исследователи напомнили, что обычно у акул-нянек коричневый окрас. Рыба с ярко-оранжевой кожей и белыми глазами более заметна в воде, что делает ее более уязвимой для хищников.

"Необходимы дальнейшие исследования для изучения потенциальных генетических или экологических факторов, влияющих на эту редкую аномалию пигментации у акул", - заявили ученые.

Возле берегов Великобритании заметили самый редкий вид акул

Ранее в Уэльсе, в заливе Кардиган, впервые заметили редкую акулу - европейского морского ангела. Этот вид ученые долгое время считали исчезнувшим.

Акулу задокументировали исследователи из Wildlife Trust of South & West Wales с помощью специальных подводных камер. Европейский морской ангел является наиболее уязвимым видом акул в мире.

Вас также могут заинтересовать новости: