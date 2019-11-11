Пражский зоопарк похвастался новорожденным пингвиненком Гумбольдта (фоторепортаж)

Зоопарк Праги является одним из немногих зоопарков Европы, где могут удачно выхаживать в неволе пингвинов Гумбольдта.

В Пражском зоопарке недавно появилось пополнение у пингвинов Гумбольдта.

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Сегодня журналистам позволили присутствовать на взвешивании малыша.

Пингвины Гумбольдта - относительно маленький вид нелетающих птиц пингвинов, взрослая особь достигает длины 65-70 см и веса около 4-4,7 кг. Встречается только по западному побережью Южной Америки. Мировая популяция насчитывает 12 тысяч пар, из которых 8 тысяч гнездятся в Чили, а 4 тысячи - в Перу. Популяция находится в зоне риска, ведь численность этого вида пингвинов значительно сокращается из-за чрезмерного вылова рыбы, гибели птиц в рыболовных сетях, а также изменений климата.

Пражский зоопарк является одним из крупнейших зоопарков Европы. К тому же, зоопарк Праги является одним из немногих зоопарков Европы, где могут удачно выхаживать в неволе пингвинов Гумбольдта.

Как сообщал УНИАН, ранее антарктическую станцию «Академик Вернадский», где работают украинские полярники, посетил императорский пингвин.