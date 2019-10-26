Императорский пингвин наведался к украинским полярникам в Антарктиде (фото)

Императорский пингвин пришел к исследователям впервые за зимовку.

Антарктическую станцию «Академик Вернадский», где работают украинские полярники, посетил императорский пингвин.

Об этом сообщает Национальный антарктический научный центр в Facebook.

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«Иногда бывает грустно, а за окном пасмурно и опять этот тревожный ветер и что-то мокрое и холодное сыплет с неба. И вот выходишь со станции на биологические наблюдения, с мотивацией уровня, о котором стыдно и себе признаться. А тут стоит он. Один. Антарктида умеет подбодрить своих исследователей. Сегодня впервые за зимовку к нам в гости пожаловал императорский пингвин», — написала украинская исследовательница Оксана Савенко.

Отметим, императорские пингвины - это не только самые крупные из всех пингвинов, но и наиболее высокоантарктический вид среди птиц. Они могут выдерживать до -400 С и очень сильные ветра.

В Антарктиде проживает около 150 000 императорских пингвинов. На их количество влияет загрязнение Антарктики. В этих суровых условиях может выжить лишь немногие животных, поэтому врагов у пингвинов мало. Императорские пингвины живут на паковых льдинах возле побережья Антарктиды и близлежащих морей.

Ранее сообщалось, что украинские полярники нашли в Антарктиде «потерянную» пещеру.

Справка УНИАН. "Академик Вернадский" - единственная украинская антарктическая станция, расположенная на мысе Марина острова Галиндез в 7 км от западного побережья Антарктического полуострова. Она работает круглый год и является метеорологической и географической обсерваторией.