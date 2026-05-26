Супруги купили старый дом в деревне, который все советовали снести: что из него получилось за 3 года

По словам владелицы, местные жители теперь специально приходят посмотреть на результат.

Три года назад молодая пара приобрела заброшенный сельский дом в ужасном состоянии и взялась за капитальный ремонт. Об этом рассказала владелица Арина на своей странице в TikTok.

Женщина поделилась, что состояние здания было настолько плохим, что окружающие советовали просто снести его и строить заново.

"Для начала мы думали, что просто побелим и будем использовать дом как временное жилье", – сказала Арина в видео.

Но планы изменились – и супруги взялись за полноценный капитальный ремонт.

За 3 года владельцы заменили перекрытия, потолок, пол, двери, окна и электрику. Часть межкомнатных стен убрали – чтобы изменить планировку и укрепить конструкцию здания.

Интерьер оформили в светлых бело-зеленых оттенках в минималистичном стиле – без лишнего декора. Появилась новая мебель, текстиль, книжные полки и обновленная кухня с плитой, вытяжкой и открытыми полками для хранения.

Изменился и двор: уложили брусчатку, установили новый забор, высадили молодые деревья и засеяли газон.

Почему пара выбрала деревню

Часть подписчиков удивлялась: зачем молодой паре жить в деревне без развитой инфраструктуры и работы?

Арина объяснила просто – они работают онлайн и не привязаны к конкретному городу. Переезд никак не повлиял на их привычный ритм жизни.

Пользователи также отметили, что супругам удалось сохранить атмосферу настоящего сельского дома – и в то же время сделать его современным и комфортным.

Одна из женщин написала, что после года ремонта похожего дома поняла: дешевле было бы снести все и строить с нуля. Арина в ответ пошутила, что они уже завершили основные работы – поэтому думать о сносе поздно.

Старая хижина

Ранее УНИАН писал, что украинка купила заброшенную хату за $5,5 тысячи. Из-за зимы работы продвигались медленно, поэтому активный ремонт начался только весной. Владельцы старались максимально экономить и использовать старые вещи повторно.

"Многие не верили, но это действительно так", – сказала владелица о ремонте печки, который обошелся примерно в 350 гривен.

