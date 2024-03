Часто в магазинах можно увидеть такие нежирные продукты, однако они могут быть не полезными и даже вредными, чем обычные.

Некоторые производители продуктов питания продолжают выпускать обезжиренные версии своих продуктов. Для людей, которые нуждаются в обезжиренной диете по медицинским причинам, это может быть и на пользу, однако для многих из нас продукты, в которых жир был целенаправленно уничтожен, не только ненужны, но и потенциально вредны.

Поэтому прежде чем покупать "легкую" или "диетическую" пищу, стоит ознакомиться с этим перечнем из 9 продуктов, которые имеют пониженное содержание жира, однако являются не такими полезными, как кажется на первый взгляд, пишет издание Eat This, Not That.

Обезжиренное мороженое

Когда жир удаляют из мороженого и других замороженных сладостей, то это не только лишает десерт вкуса, но и дополняет его добавками, которые не имеют такой же питательности, как настоящие молочные продукты. Известно, что мороженое, изготовленное из настоящего, жирного молока, содержит кальций и белок, которые нужны организму для здоровья. По информации некоторых исследований, потребление цельного молока в основном не сопровождается повышенным риском увеличения веса, сердечных заболеваний или диабета 2 типа.

Нежирное арахисовое масло

По данным Гарвардского института здоровья, соотношение насыщенных и ненасыщенных жиров в арахисовом масле такое же, как и в оливковом, которое является одним из самых полезных продуктов для сердца. Также в Гарварде рассказали, что многие исследования показали, что люди, которые постоянно едят арахисовое масло, имеют более низкий риск сердечных заболеваний и диабета 2 типа, чем те, кто его употребляет редко.

Также, чтобы удалить жир из арахисового масла, необходимо забрать один из важнейших ингредиентов, а именно арахис. Из-за чего обезжиренное сливочное арахисовое масло состоит лишь на 60% из арахиса, остальные сливочности обеспечивают гороховым белком и гидрогенизированными растительными маслами.

Легкий майонез

Обычный майонез получает свою фирменную насыщенность с помощью яичных желтков, каждый из которых имеет около 5 граммов жира. Поэтому в легкие майонезы могут добавлять загустители, а именно модифицированный пищевой крахмал, для гладкости рассчитывают на соевое масло, а не яйца. Несмотря на то, что эти ингредиенты не опасны, они не могут обеспечить питательность настоящих яичных желтков, содержащих витамины A, B12 и D, а также антиоксиданты, такие как лютеин, зеаксантин и селен.

Энергетические батончики с пониженным содержанием жира

Отмечается, что энергетические батончики содержат в себе так называемый "ореол здоровья", который позволяет с легкостью поверить в их питательность, однако это не всегда так. Обезжиренные энергетические батончики могут быть слишком обработаны и наполнены вредными ингредиентами, ведь некоторые из них могут напоминать "химическую формулу искусственных ароматизаторов, красителей, сиропов и масел".

Низкокалорийное печенье

Авторы материала рассказывают, что высокое потребление сахара более связано с увеличением веса, чем высокое потребление жиров. Так как обезжиренное печенье обычно имеет много сахара, то лучше не выбирать его.

Маргарин

По информации Гарвардского института здоровья, "никогда не было никаких достоверных доказательств того, что употребление маргарина вместо сливочного масла снижает вероятность сердечного приступа или развития сердечных заболеваний". Некоторые маргарины могут иметь меньшее содержание жира, чем настоящее сливочное масло, однако оба продукта являются высококалорийными, из-за чего их следует употреблять с осторожностью.

Нежирная заправка для салатов

Известно, что большинство заправок для салатов сделаны на основе масла, поэтому вполне логично, что обезжиренный вариант может помочь вам сократить потребление калорий, но стоит быть осторожными с обезжиренными соусами, ведь некоторые из них компенсируют низкое содержание жира, добавляя дополнительные подсластители и крахмал.

Обезжиренный консервированный суп

То, что суп "легкий" не означает, что он является полезным для здоровья, ведь многие из консервированных супов до сих пор переполнены натрием.

Обезжиренные хрустящие закуски

Несмотря на то, что обезжиренные чипсы, крендели или слойки, могут иметь меньше калорий, чем обычные снеки, однако эти продукты, как правило, подвергаются высокой обработке. Поэтому, чтобы быть разумным и здоровым потребителем, стоит смотреть на этикетки, чтобы знать, что вы покупаете. В целом хрустящий перекус является не полезным для вашего здоровья независимо от того, обезжиренный это продукт или нет.

