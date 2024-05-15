Лазуткин отметил, что на данный момент в Украине отсутствует такая норма.

Повестка считается врученной, если она передана лично гражданину в руки. Об этом заявил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин в эфире телемарафона, комментируя вопрос о ситуации с повестками, которые приходят на почтовый адрес, в частности, если человек увидит повестку уже после той даты, на которую он был вызван.

Представитель Минобороны отметил, что не нужно работать со страхами и фобиями у людей.

"Давайте работать прежде всего с реальностью. Нет сейчас такой нормы, что повестка является врученной из-за того, что ее бросили в почтовый ящик и она уже считается врученной - нет. На данный момент действует норма другая. Человек должен лично расписаться в повестке. И таким образом она уже в этот момент считается врученной", - акцентировал Лазуткин.

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Он добавил, если появится постановление, которое будет как-то иначе регулировать, устанавливать новые другие правила, тогда соответственно можно будет это комментировать, в зависимости от того, что в нем будет. "На данный момент этого нет", - подчеркнул Лазуткин.

Мобилизация в Украине - детали

18 мая в Украине вступает в силу обновленный закон о мобилизации. После этого, как отмечал спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин, в глобальном смысле меняется прежде всего и подход к войне во всей Украине.

После вступления в действие закона о мобилизации всем военнообязанным необходимо в течение 60 дней обновить свои данные в ТЦК. За нарушение правил воинского учета предусмотрено в особый период предусматривается штраф от 17 тысяч до 25 500 гривен. Кроме того, как отмечала народный депутат и член Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Ирина Фриз, военнообязанные, которые получили по несколько штрафов и не явились в ТЦК, могут быть привлечены к уголовной ответственности.

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