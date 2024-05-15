Речь идет об основателе холдинговой компании, владельце акций таких акул промышленности как American Express и Coca-Cola Company.

Уоррен Баффет занимает уникальное место в сердцах и умах инвесторов по всему миру, он - многолетний генеральный директор холдинговой компании Berkshire Hathaway. Последняя является владельцем акций и руководителем большого количества компаний по всему миру, в частности, таких акул бизнеса как American Express, Coca-Cola Company и прочих брендов.

В то же время Баффет в свои 93 года считается седьмым богатейшим человеком в мире. Его состояние, как оценивал Forbes, доходит до 135,6 миллиарда долларов. В чем заключается возможный залог его успеха? По мнению эксперта по лидерству Гарвардского университета Билла Джорджа, в свое время Баффет смог найти "золотую середину" между тем, что он умеет делать, и тем, что ему действительно нравится. Такое мнение гарвардского эксперта объяснил CNBC:

"Чтобы быть по-настоящему успешным, чтобы сделать что-то великое, вы должны использовать свои сильные стороны. Вы не можете просто исправлять свои слабые стороны". Видео дня

В то же время Джордж утверждает, что мотивация в работе не менее важна, чем личные таланты. Если трудовая деятельность не "зажигает" и не нравится, то работа превращается в обычную трату времени, говорит он.

Другими словами, успех придет к тому человеку, который будет понимать оба эти принципа, как сказал эксперт по лидерству Гарварда: "Вы можете обойтись одним из них, но вы не сможете быть по-настоящему успешным, если не будете иметь обладать двумя".

По словам Джорджа, существует два типа мотивации: внешняя мотивация - комфортная зарплата, и внутренняя мотивация - удовольствие от работы.

Оба играют важную роль в построении долголетней карьеры. "Если вас мотивирует только желание зарабатывать много денег, это быстро исчерпает себя. Вы увидите, что все очень пустое, и вы на самом деле не получаете той радости, о которой вы думали", - отмечает Джордж.

Он считает, что в случае с Баффетом, тот, бесспорно, обладает существенной внешней мотивацией с состоянием в миллиарды. В то же время известный бизнесмен является медийной персоной, которая охотно делится своими инвестиционными стратегиями и немало внимания уделяет благотворительности. Джордж считает, что в этом заключается его внутренняя мотивация.

Эксперт советует каждому работнику задуматься о собственных мотивациях, определить для себя отправные точки в увлечениях и желаемый уровень зарплаты. Понять собственные цели - важный фактор, и он поможет двигаться вперед, считает Джордж.

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