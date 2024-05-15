В четверг, 16 мая, в Украине ожидается переменная облачность. Существенных осадков не будет, только на юге и востоке местами могут пройти небольшие дожди. Температура при этом во многих областях повысится на градус-два. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +8°, днем +16°.
- Во Львове в четверг будет небольшая облачность. Ночью +5°, днем +18°.
- В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью +4°, днем +17°.
- В Ривне завтра ожидается пасмурная погода, ночью +5°, днем +17°.
- В Тернополе 16 мая ночью будет +6°, днем +17°, облачно с прояснениями.
- В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью +6°, днем +16°.
- В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +3°, днем +18°.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +10°, днем +22°, облачно с прояснениямми.
- В Черновцах в четверг - облачно с прояснениями, ночью +5°, днем +17°.
- В Виннице завтра будет +6°...+17°, небольшая облачность.
- В Житомире в четверг ночью будет +6°, днем +16°, облачно с прояснениями.
- В Чернигове столбики термометров покажут +5°...+15°, облачно с прояснениями.
- В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +9°, днем +16°.
- В Кропивницком температура ночью будет +7°, днем +17°, пасмурно.
- В Полтаве - пасмурно, температура воздуха +8°...+16°.
- В Одессе 16 мая - практически безоблачно, температура ночью +9°, днем +16°.
- В Херсоне в четверг ночью будет +5°, днем +18°, небольшая облачность.
- В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +6°, днем +18°.
- В Запорожье температура ночью +9°, днем +17°, небольшая облачность.
- В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +6°, а днем +16°, пасмурно.
- В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +7°, днем +15°.
- В Днепре температура ночью будет +10°, днем +18°, пасмурно.
- В Симферополе в четверг будет небольшая облачность, +4°...+15°.
- В Краматорске завтра пасмурно, температура ночью +8°, днем +17°.
- В Северодонецке - пасмурно, температура ночью +8°, днем +17°.
Приметы погоды 16 мая
Если на озерах уже есть кувшинки, то ожидается стойкое теплое лето.