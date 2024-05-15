С 00:00 и в течение суток 16 мая по всей Украине для промышленных и бытовых потребителей будут действовать плановые ограничения - графики почасовых отключений.

Сегодня, 15 мая, с 19:25 до 22:00 "Укрэнерго" ввело контролируемые аварийные отключения света для промышленных и бытовых потребителей во всех регионах Украины.

Также сообщается, что с 00:00 и в течение суток 16 мая по всей Украине для бытовых и промышленных потребителей будут действовать плановые ограничения - графики почасовых отключений.

"Это поможет сделать контролируемые отключения более предсказуемыми для потребителей, а работу энергосистемы более безопасной. Диспетчерский центр "Укрэнерго" уже довел до облэнерго лимиты потребления для каждого региона", - говорится в сообщении Укрэнерго.

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Получить информацию о том, как именно будут действовать ограничения потребления в вашем регионе, можно будет в кабинете потребителя, на официальных сайтах облэнерго, а также на их страницах в соцсетях.

"Причина ограничений - увеличение потребления электроэнергии во время похолодания. Мощностей украинских электростанций недостаточно из-за последствий пяти ракетно-дронных атак, осуществленных Россией по украинской энергосистеме с 22 марта. Объем ограничений распределен равномерно между всеми регионами. Энергопитание объектов критической инфраструктуры не ограничивается", - добавили там.

ДТЭК предупредил об экстренных отключениях в Киеве, Киевской области, в Одесской, Днепропетровской и Донецкой областях.

"Чрезвычайно тяжелая ситуация в энергосистеме продолжается. Поэтому по указанию Укрэнерго, применяются экстренные отключения. Делаем все возможное, чтобы как можно быстрее стабилизировать ситуацию, - добавили там.

Отключения света в Украине

15 мая диспетчерский центр "Укрэнерго" применил контролируемые аварийные отключения для промышленных и бытовых потребителей во всех регионах Украины.

Как сообщала пресс-служба "Укрэнерго", аварийные отключения электроэнергии действовали во всех областях в течение нескольких часов - с 6:40 до 09:00. В то же время в компании отметили, что энергопитание объектов критической инфраструктуры не ограничивается.

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