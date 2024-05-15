Юридически вопрос доставки такого работника в ТЦК перекладывается на руководителя предприятия.

С 18 мая, когда вступит в силу новый закон о мобилизации, руководители предприятий будут нести ответственность за неявку своих военнообязанных работников в территориальные центры комплектования (ТЦК). Об этом рассказал член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко.

"До 18 мая работает такой механизм: руководитель издает приказ об оповещении работника и может этот приказ, кстати, отправить в ТЦК. Таким образом он снимает с себя ответственность – то есть дальше руководитель не отвечает, будет ли военнообязанный работник идти в ТЦК или нет. Он свою часть юридического вопроса выполнил – оповестил военнообязанного работника, издав приказ", – объяснил он в эфире телеканала "Киев24".

Сейчас юридически вопрос доставки такого работника в ТЦК перекладывается на руководителя предприятия.

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"Еще раз хочу подчеркнуть: как это будет на практике – пока из постановления Кабинета министров не совсем понятно. Я думаю, какие-то дополнительные механизмы дорабатывать и разрабатывать. Но учитывая то, что я сейчас вижу перед собой, я думаю, что юридически это будет перекладывание ответственности на руководителя. Условно говоря, когда руководитель получает приказ и перечень повесток для работников предприятия, руководитель будет обязан выдать эти повестки под роспись и обеспечить явку военнообязанных работников в соответствующий центр комплектации. Если они не приходят туда, тогда на это предприятие, на это должностное лицо накладывается административная ответственность", – резюмировал Федиенко.

Мобилизация в Украине

Напомним, что 18 мая вступит в силу новый закон о мобилизации. Согласно ему, в течение двух месяцев все военнообязанные должны обновить свои данные – это можно сделать как лично в ТЦК и СП, так и другим способом.

Представитель Минобороны Дмитрий Лазуткин говорит, что со вступлением в силу нового закона о мобилизации "спокойной жизни", которой жила часть украинцев, "приходит конец".

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