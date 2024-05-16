Премьер-министр Словакии после покушения перенес многочасовую операцию, выяснили журналисты.

Покушение на Фицо остается в центре внимания. Премьер Словакии Роберт Фицо после покушения перенес операцию.

В четверг утром, 16 мая, стало известно, что словацкий чиновник больше не находится в "опасной для жизни ситуации". Такую информацию узнала газета Financial Times от высокопоставленного чиновника - министра.

"…Фицо оставался в больнице с тяжелыми ранениями после многочасовой операции, а покушение на его жизнь - первое покушение на действующего лидера ЕС за более чем два десятилетия…", - отмечается в материале.

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В центре внимания Роберт Фицо - новости, которые стоит знать

На словацкого премьера 15 мая было совершено покушение в городе Гандлова (находится в 190 километрах от Братиславы), в которое правительство проводило свое выездное заседание.

СМИ выяснили, что чиновник был ранен в голову и живот, появилась информация, что у него было кровоизлияние в брюшной полости. Позже стало известно, что по подозрению в совершении покушения задержали известного словацкого писателя - 71-летнего Юрая Чинтулу. Литератор - активист либеральной партии "Прогрессивная Словакия", и он имел официально зарегистрированное оружие.

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