Температура в столице повысится на градус-два.

В четверг, 16 мая, в Киеве станет на градус-два теплее, по сравнению с предыдущим днем. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Ночью в столице будет +8°...+9°, а днем воздух прогреется до +16°...+17°. Ожидается преимущественно пасмурная погода, однако без осадков.

Ветер будет восточный, 5-10 м/с. Атмосферное давление стабильное и слегка ниже нормы - 755 миллиметров ртутного столба.

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Погода 16 мая - прогноз по Украине

Во Львове в четверг будет небольшая облачность. Ночью +5°, днем +18°.

В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью +4°, днем +17°.

В Ривне завтра ожидается пасмурная погода, ночью +5°, днем +17°.

В Тернополе 16 мая ночью будет +6°, днем +17°, облачно с прояснениями.

В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью +6°, днем +16°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +3°, днем +18°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +10°, днем +22°, облачно с прояснениямми.

В Черновцах в четверг - облачно с прояснениями, ночью +5°, днем +17°.

В Виннице завтра будет +6°...+17°, небольшая облачность.

В Житомире в четверг ночью будет +6°, днем +16°, облачно с прояснениями.

В Чернигове столбики термометров покажут +5°...+15°, облачно с прояснениями.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +9°, днем +16°.

В Кропивницком температура ночью будет +7°, днем +17°, пасмурно.

В Полтаве - пасмурно, температура воздуха +8°...+16°.

В Одессе 16 мая - практически безоблачно, температура ночью +9°, днем +16°.

В Херсоне в четверг ночью будет +5°, днем +18°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +6°, днем +18°.

В Запорожье температура ночью +9°, днем +17°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +6°, а днем +16°, пасмурно.

В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +7°, днем +15°.

В Днепре температура ночью будет +10°, днем +18°, пасмурно.

В Симферополе в четверг будет небольшая облачность, +4°...+15°.

В Краматорске завтра пасмурно, температура ночью +8°, днем +17°.

В Северодонецке - пасмурно, температура ночью +8°, днем +17°.

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