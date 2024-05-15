Некоторые политики из коалиции премьер-министра поспешили заявить, что нападение спровоцировала оппозиция.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо был тяжело ранен в среду в результате стрельбы, которую правительство назвало попыткой убийства, а несколько политиков связали с резкой поляризацией страны.

В офисе Фицо заявили, что он находился в "опасном для жизни состоянии" после того, как в него несколько раз стреляли, когда он приветствовал людей в городе Хандлова, примерно в 190 км от столицы центральноевропейской страны, Братиславы, пишет Financial Times.

Правительство заявило, что 59-летний популист и пророссийский лидер был доставлен на вертолете в больницу соседнего города Банска-Бистрица, а не в Братиславу, из-за необходимости "срочного вмешательства".

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По словам министра обороны Роберта Калиняка, близкого союзника премьер-министра, в среду вечером Фицо перенес операцию.

Он добавил, что ситуация с Фицо "очень сложная", но "мы верим, что он будет достаточно силен, чтобы справиться с этой травмой".

У нападавшего была "явная политическая мотивация", сказал словацкий министр внутренних дел Матуш Шутай Эшток, добавив, что нападавший решил действовать после того, как Петер Пеллегрини, союзник Фицо по коалиции, выиграл президентские выборы в стране в апреле.

Некоторые политики из коалиции премьер-министра поспешили заявить, что нападение спровоцировала оппозиция. Вице-премьер Томаш Тараба заявил, что "у всей ненавистной оппозиции кровавые пальцы". Другие политики связали стрельбу с острыми политическими разногласиями в Словакии, стране-члене ЕС.

В телевизионном обращении к нации уходящий президент Зузана Чапутова призвала прекратить язвительные высказывания в адрес политиков.

"Ненавистная риторика, свидетелями которой мы являемся, приводит к ненавистным действиям. Физическое нападение на премьер-министра - это прежде всего нападение на личность, но также и на демократию", - сказала она.

Чапутова заявила, что была шокирована "жестоким и безрассудным" нападением, и пожелала Фицо "много сил в этот критический момент, чтобы прийти в себя".

Угрозы смертью политикам в Словакии часты, говорит Милан Нич, аналитик Немецкого совета по международным отношениям и бывший советник министерства иностранных дел Словакии.

"Это не единичный случай. Это одна из самых поляризованных стран Европы с регулярными угрозами жизни политиков", - добавил он.

Фицо, основатель популистской партии "Смер", приступил к своему четвертому сроку полномочий в октябре прошлого года, возглавив трехстороннюю коалицию евроскептиков.

Эта группировка находится в глубоком противоречии с либеральными и проевропейскими группами, поскольку она призывает к жестким антимигрантским мерам и отмене санкций против России, которые были введены после ее вторжения в Украину.

Михал Шимечка, лидер либеральной оппозиции страны, заявил в социальной сети X: "Мы абсолютно и решительно осуждаем насилие и сегодняшнее убийство премьер-министра Роберта Фицо. Мы верим, что с ним все будет в порядке. В то же время мы призываем всех политиков воздерживаться от любых заявлений и действий, которые могут способствовать эскалации напряженности".

Вернувшись на пост премьер-министра Словакии, Фицо предпринял спорные политические шаги, такие как роспуск антикоррупционного ведомства, несмотря на предупреждения Брюсселя.

В прошлом месяце его коалиция продвинулась вперед с принятием закона, направленного против неправительственных организаций, который, по мнению критиков, был вдохновлен репрессиями Венгрии в отношении групп за гражданские права.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, политический союзник Фицо в ЕС, заявил, что он шокирован "гнусным нападением на моего друга".

Другие мировые лидеры поспешили осудить стрельбу. Урсула фон дер Ляйен, президент Европейской комиссии, заявила: "Подобным актам насилия нет места в нашем обществе, и они подрывают демократию, наше самое ценное общее благо. Я думаю о премьер-министре Фицо и его семье".

Президент США Джо Байден заявил: "Мы осуждаем этот ужасающий акт насилия".

Покушение на Фицо - детали

Покушение на Роберта Фицо произошло после выездного заседания правительства в городе Гандлова, в котором премьер-министр Словакии принимал участие. Очевидцы говорят, что по чиновнику открыли огонь в момент, когда тот пожимал руки людям возле культурного центра.

Позже СМИ сообщили, что у Фицо после покушеня на его жизнь открылось кровоизлияние в брюшной полости.

71-летним стрелком может оказаться известный писатель Юрай Чинтула, пишут местные СМИ. Подозреваемый в покушении на Фицо является активистом либеральной партии "Прогрессивная Словакия", он имел официально зарегистрированное оружие.

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