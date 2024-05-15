Бои вокруг Волчанска показывают, что продвижение России будет становиться все труднее.

Аналитики говорят, что масштаб российского наступления в Харьковской области по-прежнему ограничен.

"Этот первый прорыв через границу не очень удивителен, и они в основном продвинулись на нейтральную территорию. Украинских войск там нет – они южнее", – сказал Сим Тэк, военный аналитик, специализирующийся на стратегической геополитической динамике, пишет france24.

Украина не открыла российским войскам дорогу на Харьков. Бои вокруг Волчанска показывают, что продвижение России будет становиться все труднее.

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"В краткосрочной перспективе план [Москвы] не состоит в том, чтобы взять Харьков", - сказал Уилл Кингстон-Кокс, эксперт по конфликту в Украине центра геополитического анализа Europinion, добавив, что маловероятно, что Россия "сможет взять второй по величине город Украины с таким небольшим количеством солдат".

Действительно, российская армия мобилизовала всего 50 000 человек и бронетехнику в соседнем районе Белгорода для поддержки открытия северного фронта.

Это меньше войск, чем те, которые Москва послала для нападения на Бахмут, город, который имеет гораздо меньшее значение, чем Харьков, и где Россия уже боролась за доминирование.

Возникает вопрос, почему Россия отправила так много солдат на нейтральную территорию, когда российские войска могли усилить основные военные усилия в Донецком регионе.

Оновная цель России, вероятно, состоит в том, чтобы "сформировать своего рода буферную зону в Харьковской области", сказал Дэвид Льюис, специалист по России Эксетерского университета, и этот шаг "направлен на предотвращение украинских трансграничных нападений в Белгородской области".

Белгород действительно стал излюбленной мишенью проукраинских спецподразделений, таких как "Легион свободы России".

Россияне, сражающиеся бок о бок с украинцами, активизировали свои вторжения в Россию, совершив в начале этого года многочисленные нападения.

"На Кремль оказывали давление, требуя что-то предпринять в отношении трансграничных нападений на Белгород", - сказал Льюис.

Кингстон-Кокс также считает, что наступление России в Харьковской области "вполне может быть уловкой", чтобы попытаться отвлечь украинские войска с юга, добавив, что "Украине будет очень трудно защитить себя на обоих фронтах".

Наступление РФ на Харьковщине - мнения

Наступление России на севере Харьковской области было в центре внимания большинства репортажей о войне в Украине в последние дни. Военный аналитик Майкл Кларк заявил, что цель Москвы - перетянуть украинские силы в этот район с юга, тем самым растягивая военные ресурсы страны.

А последний анализ американского аналитического центра Института изучения войны предполагает, что темпы наступления "похоже, замедлились за последние 24 часа".

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