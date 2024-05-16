Продать доллар можно в среднем по курсу 39,50 грн, евро – 42,70 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в четверг, 16 мая, остался на уровне 40,00 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 39,50 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня вырос на 8 копеек и составляет 43,33 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 42,70 грн за евро.

В валютных обменниках Киева доллар сегодня подешевел на 2 копейки и составляет 40,00 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 39,88 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня вырос на 5 копеек и составляет 43,40 грн/евро (курс продажи – 43,23 грн/евро).

Видео дня

Курс валют в Украине – последние новости

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в среду, 15 мая, остался на прежнем уровне – 40,00 грн за доллар. Курс евро в финучреждении вчера подорожал на 10 копеек – до 43,35 грн за евро.

Национальный банк Украины установил на четверг, 16 мая, официальный курс доллара к гривне на уровне 39,58 грн/долл., таким образом, гривня укрепилась на 10 копеек по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс НБУ по евро на четверг установлен на уровне 42,85 грн/евро, то есть гривня ослабла на 2 копейки, по сравнению со вчерашним курсом.

Вас также могут заинтересовать новости: