Эти самолеты были готовы к боевому дежурству.

На аэродроме Бельбек в оккупированном Крыму под удар могли попасть самолеты с аэробаллистическими ракетами Х-47М2 "Кинжал". Об этом авиационный эксперт Богдан Долинце сказал в эфире телеканала "КИЕВ24.News".

Он отметил, что на аэродроме РФ в оккупированном Бельбеке находились, во-первых, "самолеты, которые были готовы к боевому дежурству". В частности, на борту самолетов могли быть установлены авиабомбы или даже ракеты "Кинжал" (на борту МиГ-31К).

Кроме того, по словам эксперта, на аэродроме есть склады с боеприпасами, и прежде всего на таких складах хранятся ракеты типа "воздух-воздух" или ракеты и управляемые авиабомбы типа "воздух-земля" (как правило, это - КАБ-500 или КАБ-1500).

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"Если говорить о данном аэродроме, то там на применение были именно КАБ-500", - сказал Долинце.

Он добавил, что самолеты с этого аэродрома часто используются для запуска ракет типа Х-29 или Х-59.

"Теоретически данные виды вооружения также могли быть непосредственно на хранении и могли попасть под удар", - подчеркнул Долинце.

Взрывы в Крыму

Как сообщал УНИАН, этой ночью ВСУ атаковали аэродром Бельбек в оккупированном российскими захватчиками Крыму.

При этом эксперты отмечают, что ракеты могли попасть в носитель "Кинжалов" МиГ-31.

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