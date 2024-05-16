Александр Будько станет новым "Холостяком" / Скриншот Instagram

Ветеран войны Александр Будько с позывным "Терен" станет главным "Холостяком" страны уже в этом году. Девушки из разных уголков Украины хотят попасть в проект, чтобы построить отношения с мужчиной. Из-за огромного количества присланных анкет, сайт телеканала СТБ перестал работать.

Представители канала в соцсетях поделились интересными деталями, в частности они назвали, сколько заявок украинки прислали за одни сутки после объявления имени холостяка.

Александр Будько / Скриншот Instagram

На СТБ сообщили, что новые анкеты поступали каждые две минуты. За первый день организаторы шоу получили более 500 заявок от девушек, из-за чего сайт телеканала ненадолго перестал функционировать.

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"Ваши анкеты падают каждые 2 минуты. Вы обвалили нам сайт на 13 минут. Только за первые сутки Холостяку поступило более 500 анкет, и они продолжают и продолжают поступать! Ваша бешеная активность - в самое наше сердечко. Но мы всегда знали, что украинские девушки знают толк в мужчинах. А Саша вообще стоит всей вашей любви! Поэтому, не останавливайтесь - у каждой есть шанс отправиться навстречу Терену и любви, с которой возможно все!" - говорится в заметке СТБ.

Что известно о "Терене"

Военному Александру Будько 28 лет. Он с первых дней полномасштабного российского вторжения находился на фронте и защищал страну. За 6 месяцев службы "Терен" стал главой 49-го отдельного стрелкового батальона "Карпатская Сечь".

Однако впоследствии Александр получил тяжелое ранение, в результате чего потерял две конечности. Будьку сделали протезирование. Сейчас он ведет активный образ жизни и даже стал призером международных соревнований "Игры Непокоренных". Кроме того, ветеран выступал на сцене в Калифорнии с балетом. Также об Александре сняли фильм "Первый ряд", продюсером которого стала американская знаменитость Сара Джессика Паркер.

Сейчас военный запустил свое шоу на YouTube "Отвал ног, или All инклюзив". В выпусках Будько вместе с украинскими звездами проверяет города на инклюзивность.

Напомним, ранее участница "Холостяка" впервые рассказала, за что ей платили на шоу.

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