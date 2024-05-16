Организаторы шоу раскрыли, сколько анкет получили за одни сутки.

Ветеран войны Александр Будько с позывным "Терен" станет главным "Холостяком" страны уже в этом году. Девушки из разных уголков Украины хотят попасть в проект, чтобы построить отношения с мужчиной. Из-за огромного количества присланных анкет, сайт телеканала СТБ перестал работать.

Представители канала в соцсетях поделились интересными деталями, в частности они назвали, сколько заявок украинки прислали за одни сутки после объявления имени холостяка.

На СТБ сообщили, что новые анкеты поступали каждые две минуты. За первый день организаторы шоу получили более 500 заявок от девушек, из-за чего сайт телеканала ненадолго перестал функционировать.

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"Ваши анкеты падают каждые 2 минуты. Вы обвалили нам сайт на 13 минут. Только за первые сутки Холостяку поступило более 500 анкет, и они продолжают и продолжают поступать! Ваша бешеная активность - в самое наше сердечко. Но мы всегда знали, что украинские девушки знают толк в мужчинах. А Саша вообще стоит всей вашей любви! Поэтому, не останавливайтесь - у каждой есть шанс отправиться навстречу Терену и любви, с которой возможно все!" - говорится в заметке СТБ.

Что известно о "Терене"

Военному Александру Будько 28 лет. Он с первых дней полномасштабного российского вторжения находился на фронте и защищал страну. За 6 месяцев службы "Терен" стал главой 49-го отдельного стрелкового батальона "Карпатская Сечь".

Однако впоследствии Александр получил тяжелое ранение, в результате чего потерял две конечности. Будьку сделали протезирование. Сейчас он ведет активный образ жизни и даже стал призером международных соревнований "Игры Непокоренных". Кроме того, ветеран выступал на сцене в Калифорнии с балетом. Также об Александре сняли фильм "Первый ряд", продюсером которого стала американская знаменитость Сара Джессика Паркер.

Сейчас военный запустил свое шоу на YouTube "Отвал ног, или All инклюзив". В выпусках Будько вместе с украинскими звездами проверяет города на инклюзивность.

Напомним, ранее участница "Холостяка" впервые рассказала, за что ей платили на шоу.

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