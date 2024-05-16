Дела фигурантов засекречены, установить, где они находятся, крайне сложно.

В России, бывшие заключенные, которых за участие в так называемой "СВО" помиловал диктатор Владимир Путин, все чаще совершают сексуальное насилие над детьми.

Как сообщает "Можем объяснить", недавно в селе Прохоровка 33-летний участник войны с Украиной надругался над 15-летним подростком. В частности, рецидивист Алексей Гончар-Быша избил мальчика ногами, засунул его в багажник, после чего в присутствии других детей изнасиловал. При этом обещал отрезать ребенку ухо, а отца несовершеннолетнего обещал застрелить.

Издание отмечает, что это - далеко не первое надругательство над ребенком, совершенное "героем СВО". Всего достояние общественности через местные СМИ стало десять подобных случаев. Основная часть фигурантов - "вагнеровцы", которых помиловал Путин. Эти дела засекречены, поэтому статус фигурантов установить крайне сложно - соответствующие материалы на сайтах судов публикуются в скрытом виде или просто отсутствуют.

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"Установить точное количество детей, переживших сексуализированное насилие со стороны "героев СВО" нельзя. Такие случаи очень редко доходят до суда, и еще реже – до прессы. Однако можно точно сказать, что их количество значительно превышает число случаев, описанных в СМИ: как отмечали "Сибирь.Реалии", за последние пять лет число дел о сексуализированных преступлениях военных выросло на 115%, причем более чем в половине случаев пострадавшие оказывались несовершеннолетними", - говорится в публикации.

По словам судебного психиатра, человек, бывший на войне, может получить посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР), которое проявляется в быстрой смене настроения и вспышках агрессии. Возможно, воевавший человек, имел травму головы, после которой также потерял способность к самоконтролю.

"Может также произойти переход культурного барьера, который у нормального человека существует в обычной жизни, а на войне пропадает. Относительно сексуальных преступлений: если человек во время войны совершает что-то, что он считает допустимым, эти вещи он может перенести в мирную жизнь. Поэтому вопрос - что является нормой в российской армии", - отметил эксперт.

Статистика уголовных дел, которую проанализировало "Можем объяснить", показывает, что число преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних растет уже третий год. Количество "насильственных действий сексуального характера" за этот период выросло по сравнению с довоенным 2021 годом на 483%, то есть почти в шесть раз, а количество "развратных действий" в отношении несовершеннолетних – на 62%.

Социальный психолог Алексей Рощин утверждает, что отрицание проблемы ПТСР значительно усугубляет проблему роста насилия в тылу: "Если Захар Прилепин, который сам прошел Донбасс, утверждает, что психотравмы не существует и ее придумали в "Совете жен и матерей", то, что взять с обычных людей".

Издание приводит в пример несколько примеров преступлений, совершенных в РФ бывшими уголовниками, которые после участия в войне против Украины были помилованы Путиным. По данным журналистов, зэк Андрей Фролов был задержан по подозрению в изнасиловании 9-летней девочки. Ранее Фролов был судим за другое изнасилование, убийство и угон авто, но вышел из тюрьмы - вступив в ряды "Вагнер". Также помилованный "герой войны" Иван Калинин из Курганской области изнасиловал 7-летнюю девочку. До этого Калинин дважды судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, грабеж и разбой.

В феврале 2024 года Николай Нечаев изнасиловал 14-летнюю школьницы в Перми. И этот фигурант - бывший зек, который сидел за изнасилование и грабеж.

"Можем объяснить" также приводит в пример преступление в Оренбургской области - наемник "Вагнера" Юрий Гаврилов изнасиловал пятиклассницу. Также 35-летний "вагнеровец" Алексей Хлебников задержан по подозрению в изнасиловании своей 13-летней племянницы – он сделал это в лесу, угрожая ножом. Ранее "герой" сидел за убийство.

В РФ "вагнеровцы" также издеваются над пенсионерами

Напомним, в апреле российский суд приговорил жителя села Новый Бурец, экс-бойца ЧВК "Вагнер" Ивана Россомахина к 22 годам колонии строгого режима за изнасилование и жестокое убийство пенсионерки. Россомахин был завербован ЧВК "Вагнер в 2022 году, отбывая тюремный срок за другое убийство. По данным журналистов, экс-вагнеровец, 1995 года рождения, впервые попал в тюрьму в 21 год - за "хулиганку" и кражу. Вышел на свободу 4 октября 2019 года и спустя несколько дней убил односельчанку Татьяну Сапожникову.

Тогда Россомахин был осужден на 14 лет и должен был выйти на свободу в сентябре 2034 года. Но вернулся домой на 12 лет раньше срока, уже "героем СВО" - с медалью от ЧВК "Вагнер" и помилованием от президента РФ Владимира Путина. Весной 2023 года он вновь убил человека - 85-летнюю Юлию Буйских.

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