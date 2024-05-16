"Отражение", "Воображаемые друзья" и "Пацан против всех": главные премьеры недели

УНИАН подготовил традиционную подборку новинок этой недели в кинотеатрах Украины.

На этой неделе в прокат выйдут сразу две украинские военные драмы, правда, снятые еще до начала полномасштабного вторжения – "Отражение" от режиссера "Атлантиды" Валентина Васяновича о возвращении военного хирурга из российского плена и "Обмен" Владимира Харченко-Куликовского о моральной дилемме отца, чей сын оказался в плену.

Также в кинотеатрах можно будет посмотреть полуанимационный комедийный фэнтези "Воображаемые друзья" с Райаном Рейнольдсом от создателя "Тихого места", трэш-боевик "Пацан против всех" с Биллом Скарсгардом, абсурдную комедию "Приключения Бигфутов" и фильм ужасов "Таро".

Киногурманов порадуют ретроспективные показы приключенческого боевика "13 убийц" от Такаши Миике.

Обо всех киноновинках недели читайте в обзоре УНИАН.

Отражение

Reflection (Украина, 2021, драма/военный)

Главный герой фильма – гражданский, а впоследствии военный хирург Сергей, который попадает в российский плен. Мужчину пытают в тюрьме "Изоляция", созданной в Донецке после захвата города россиянами. От смерти Сергея спасает только то, что агенты ФСБ, которые пытали пленных, должны советоваться с врачом. После освобождения Сергей возвращается домой, снова привыкает к комфорту, выстраивает отношения с дочерью и бывшей женой, а также ищет новые цели в жизни.

Главную роль в фильме исполнил Роман Луцкий ("Сторожевая застава", "Бесславные крепостные", "Преданная"). Также в "Отражении" снялись Надежда Левченко ("Секс, Инста и ВНО"), Андрей Рымарук ("Атлантида") и Ника Мыслицкая – дочь режиссера ленты Валентина Васяновича ("Атлантида", "Уровень черного"). В фильме также снимался настоящий хирург Александр Данилюк, который сделал в полевых условиях более 70 операций, и журналист, военнослужащий Станислав Асеев, который два года пробыл в российском плену в "Изоляции" и впоследствии написал об этом книгу "Светлый Путь": История одного концлагеря".

Мировая премьера фильма "Отражение" состоялась на Венецианском кинофестивале в 2021 году. Это первый украинский фильм за 30 лет независимости, который попал в основной конкурс Венецианского кинофестиваля. Сценарий к нему Васянович написал в 2019 году, а съемки состоялись летом 2020 года и зимой 2021 года в Киеве и в его окрестностях.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 6,6 из 10 баллов на основе 630 голосов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 95% одобрения от критиков (на основе 22 обзоров). Между тем, на Metacritic киноэксперты оценили его в 85 из 100 баллов, что соответствует характеристике "всеобщее признание" – впрочем, на основе лишь 4 отзывов.

Обмен

(Украина, 2022, драма/военный)

Этот фильм уже выходил в украинский прокат в декабре 2022 года, но, очевидно, правообладатели решили закрепить материал. В центре сюжета – мужчина, которому посреди ночи вместо сына с его номера позвонил неизвестный. Так стало известно, что парень, который выполнял боевое задание на войне против России, попал в плен. Чтобы освободить его, отец должен сам поехать на линию разграничения и привезти указанную сумму. Однако на обмен вместо сына привезли другого парня. В таких же или подобных обстоятельствах не только эти сын и отец. С каждым днем число семей, чью жизнь в корне изменила война, каждый раз увеличивается. Так можно ли договориться с врагом, для которого не существует никаких правил и этических норм?

Главные роли в фильме исполнили Вячеслав Довженко ("Киборги", "Свингеры", "Другой Франко"), Егор Козлов ("Снайпер. Белый ворон"), Дмитрий Линартович ("ТотКтоПрошелСквозьОгонь", "Толока"), Анна Адамович ("Сквот32", "Сага") и другие.

Режиссером фильма выступил Владимир Харченко-Куликовский, который до этого много работал над сериалами для телевидения, среди которых "Родственные связи" и "Подорожники".

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 6,9 из 10 баллов на основе 33 голосов.

Воображаемые друзья

If (США, 2024, комедия/драма/семейный)

В центре сюжета фильма – 12-летняя девочка по имени Би, которая переживает сложный период в жизни. Пока ее отец находится в больнице, Би переезжает жить к своей бабушке в дом, в котором прошло ее детство. Здесь девушка обнаруживает, что она может видеть воображаемых друзей других людей, которых те имели в детстве, но потом забыли. Вскоре Би обнаруживает, что ее сосед, загадочный "человек с верхнего этажа" Кэл, имеет такую же способность. Хотя последний не очень рад появлению новой знакомой, вскоре они объединяют усилия, чтобы помочь всем этим воображаемым друзьям найти себе "новых детей", ну или же воссоединиться со своими "старыми людьми".

Главные роли в фильме исполнили Кейли Флеминг ("Звездные войны: Пробуждение Силы", сериал "Ходячие мертвецы") и Райан Рейнольдс ("Персонаж", "Дэдпул", "Проект "Адам").

Режиссером фильма выступил Джон Красински (франшиза "Тихое место"). Также он, более известный как актер по сериалам "Офис" и "Джек Райан", сыграл отца главной героини.

Сейчас на IMDb фильм имеет оценку 6,9 баллов из 10 на основе более 700 голосов зрителей.

Подробнее о фильме читайте в нашей отдельной рецензии.

Пацан против всех

Boy Kills World (США, 2023, боевик)

События фильма происходят в обществе, где царит реалити-шоу, в котором люди убивают друг друга самыми причудливыми способами. Однако организаторы этого проекта перешли черту, когда убили семью 9-летнего мальчика. Теперь он готов на все ради мести. Его план довольно прост: сначала вырасти и стать сильнее, затем пройти тренировки у сумасшедшего мастера боевых искусств. И, наконец, грандиозно вернуться на кровавое шоу, чтобы устроить эффектную расплату.

Главную роль в фильме исполнил шведский актер Билл Скарсгард (дилогия "Оно", "Дэдпул 2", "Джон Уик 4", "Варвар"). Также в нем сыграли Шарлто Копли ("Девятый округ", "Робот Чаппи", "Манкимен"), Мишель Докери ("Джентльмены", "Аббатство Даунтон"), Ико Ювайс ("Звездные войны: Пробуждение силы"), Фамке Янссен (франшиза "Люди Икс"), Джессика Рот ("Ла-Ла Ленд", дилогия "Счастливый день смерти") и другие.

Режиссером фильма выступил немецкий режиссер Мориц Мор, для которого это дебютная полнометражная работа. До этого он работал над хоррор-сериалом "Вива, Берлин!" 2011 года.

Официальная премьера фильма состоялась осенью 2023 года на Международном кинофестивале в Торонто.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 6,7 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 58% одобрения от критиков и 71% от зрителей. Между тем, на Metacritic киноэксперты дали ему 47 из 100 баллов, а широкая аудитория – 5,8 из 10 баллов, что в обоих случаях соответствует характеристике "смешанные или средние отзывы".

Подробнее о фильме читайте в нашей отдельной рецензии.

Приключения Бигфутов

Sasquatch Sunset (США, 2024, комедия/приключения/абсурдное)

Сюжет фильма разворачивается вокруг жизни семьи снежных людей, скрывающихся от посторонних глаз глубоко в нетронутых чащах. Они загадочные и нелюдимые, и их никто не видел ... до сих пор.

Главные роли в фильме исполнили Джесси Айзенберг ("Социальная сеть", "Добро пожаловать в Зомбиленд", "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости") и Райли Кио ("Безумный Макс: Дорога гнева", "Дьявол всегда здесь", сериал "Дейзи Джонс и The Six").

Продюсером фильма выступил Ари Астер – режиссер фильмов "Солнцестояние", "Наследственность" и "Все страхи Бо", а сняли его братья Дэвид и Нейтан Зеллнеры, которые ранее, среди прочего, поставили комедийный вестерн "Девица" с Робертом Паттинсоном и Мией Васиковской в главных ролях.

Мировая премьера фильма состоялась на фестивале независимого кино "Сандэнс" в январе 2024 года и он получил скорее положительные отзывы от критиков, однако зрители восприняли его более прохладно.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 5,9 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 70% одобрения от критиков и лишь 31% от зрителей. В то же время, на Metacritic киноэксперты оценили его в 65 из 100 баллов, а широкая аудитория – в 6,8 из 10 баллов, что в обоих случаях соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

Таро

Tarot (США, 2024, ужасы)

Когда группа друзей нарушает священное правило гадания на Таро – никогда не пользоваться чужой колодой – они неосознанно выпускают на волю зло, скрывающееся в картах. Теперь им придется предстать перед судьбой и вступить в гонку со смертью, чтобы избежать будущего, предсказанного гаданием.

Одну из главных ролей в фильме исполнил звезда "Человека-паука" Джейкоб Баталон.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 5 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил лишь 20% одобрения от критиков и 57% от зрителей. В то же время, на Metacritic киноэксперты оценили его в 38 из 100 баллов (соответствует характеристике "в целом негативные отзывы"), а широкая аудитория – в 4,4 из 10 баллов ("смешанные или средние отзывы").

13 убийц

13 Assassins (Великобритания, Япония, 2010, приключения/боевик/драма)

Эпическая лента известного японского режиссера Такаси Миике, уже получившая статус культовой, рассказывает о группе элитных самураев, которые бросают вызов жестокому феодалу, чтобы спасти страну от угрозы кровавой войны.

В фильме, поражающем своими декорациями, задействована кагорта японских кинозвезд первой величины, среди которых, в частности, и Кодзи Якусьо из недавних "Идеальных дней" Вима Вендерса.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 7,5 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 95% одобрения от критиков с отличием "Сертифицированные свежесть" и 88% от зрителей. В то же время, на Metacritic киноэксперты оценили его в 84 из 100 баллов с пометкой "Обязательно к просмотру" (соответствует характеристике "всеобщее признание"), а широкая аудитория – в 8 из 10 баллов ("в целом положительные отзывы").

Интересные факты о фильме читайте в нашем отдельном материале.

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Кроме того, вы можете посмотреть фильмы, вышедшие в предыдущие недели, и самые интересные сериалы мая 2024 года – на этой неделе на Netflix выйдет первая часть третьего сезона псевдоисторической романтической комедии "Бриджертоны", а Prime Video выпустит второй сезон научно-фантастического нео-вестерна "За пределами".

Марина Григоренко