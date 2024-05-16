Кристина Федорак приоткрыла завесу своей личной жизни.

Украинская актриса театра и кино, звезда сериала "Поймать Кайдаша", который стал настоящим хитом в Украине, Кристина Федорак призналась, что ее сердце занято. Более того, актриса заявила, что совсем скоро в Украине станет на одну семью больше.

В интервью OBOZ.UA Кристина Федорак поделилась, что раньше ее не спрашивали о личном, обычно все о ее творчестве. Однако сейчас официально подтвердила, что состоит в отношениях.

"Честно говоря, никто меня никогда об этом не спрашивал. Как-то все о работе, о театре. Что я могу сказать о себе? Мое сердце занято, я счастлива", - рассказала Кристина.

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Сейчас актриса не хочет раскрывать личность своего возлюбленного. В соцсетях также нет ни одного фото с избранником, но на некоторых фотографиях все же можно заметить кольцо на безымянном пальце. Федорак заверила, что ее чувства к мужчине чрезвычайно сильны. Звезда рассказала, что совсем скоро они с любимым сыграют свадьбу, и поделилась, какой она будет:

Я почти замужем, скажу так. У нас с моим парнем уже назначена дата свадьбы. Это будет камерная история. Церемония состоится в кругу самых близких друзей и семьи.

К слову, сейчас Кристина Федорак является актрисой столичного театра имени Ивана Франко. Она исполняет главную роль в спектакле "Конотопская ведьма".

Напомним, ранее известная украинская группа сыграла свадьбу и собрала средства для военных.

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