Диетологи советуют не заедать плохое настроение вредными продуктами.

Обычно, когда мы имеем плохое настроение, то пытаемся улучшить его сладостями или снеками, однако слишком большое количество сахара может привести к скачку его уровня в крови, а затем к падению, в результате чего вы будете чувствовать себя еще более истощенно. Однако диетологи назвали шесть полезных продуктов, которые могут помочь поднять настроение, пишет New York Post.

"В целом сбалансированная диета, которая содержит большое количество продуктов с высоким содержанием питательных веществ, вероятно, является лучшей, когда речь идет о психическом здоровье", - отметила для Yahoo Life диетолог Кристин Бирн.

Тыквенные семечки

Диетолог по профилактической кардиологии компании Entirely Nourished Мишель Рутенштейн советует употреблять около 30 граммов тыквенных семечек несколько раз в неделю. Их можно сыпать на салаты, добавлять в йогурт или овсянку, или же сочетать с апельсином.

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"Тыквенные семечки являются отличным источником триптофана, аминокислоты, которая поддерживает регуляцию настроения, способствуя выработке серотонина, нейромедиатора, связанного с хорошим самочувствием", - отметил Рутенштейн для Yahoo Life.

Жирная рыба

Такая рыба, как анчоусы, сельдь, скумбрия, черная треска, лосось, сардины, голубой тунец и полосатый окунь содержит много омега-3 жирных кислот. Они поддерживают здоровье сердца, несколько снижая артериальное давление, уменьшая риск нерегулярного сердцебиения и количество триглицеридов в крови. Известно, что высокий уровень триглицеридов может повысить риск сердечного приступа или инсульта.

"Исходя из проведенных исследований, питательные вещества, которые, кажется, имеют самую сильную связь с улучшением настроения, - это омега-3 жирные кислоты", - отметила Бирн.

Американская ассоциация сердца рекомендует употреблять две порции рыбы в течение недели, особенно жирной рыбы.

Авокадо

"Авокадо содержит много полезных для сердца мононенасыщенных жиров, в частности олеиновую кислоту, которая является жизненно важной для здоровья мозга и связана с меньшим риском депрессии", - рассказал Рутенштейн.

Также авокадо содержит триптофан. Если употреблять не менее двух порций авокадо в неделю, то это поможет уменьшить риск сердечно-сосудистых заболеваний и ишемической болезни сердца. Порция обычно составляет треть среднего авокадо, примерно 50 граммов.

Апельсины

Американская ассоциация сердца рекомендует употреблять 4,5 фрукта ежедневно. Доказано, что апельсины способствуют здоровью мозга, ведь они богаты витамином С. Дефицит витамина С часто встречается у людей, которые имеют депрессию.

"Апельсины содержат флавоноиды, такие как гесперидин, которые обладают антиоксидантными свойствами и могут помочь уменьшить воспаление в мозге, поддерживая общую стабильность настроения", - отметил Рутенштейн.

Кроме того, исследование 2022 года показало, что употребление апельсинового сока, который богат флавоноидами, три раза в день в течение восьми недель снижает депрессивные симптомы у молодежи.

Темная листовая зелень

По рекомендациям диетологов, стоит употреблять 1,5 чашки темно-зеленых овощей в неделю. К темной листовой зелени относятся капуста, шпинат, мангольд, руккола и бок-чой.

"Зеленые листовые овощи - хорошие источники фолатов и магния, которые важны для профилактики депрессии. Фолаты участвуют в метаболизме моноаминов, таких как серотонин, в мозге. Снижение синтеза серотонина приводит к подавленному настроению", - говорится в исследовании 2018 года.

Черный шоколад

Небольшое исследование 2022 года, которое было проведено в Южной Корее, показало, что участники имели лучшее настроение после употребления 10 граммов черного шоколада, который содержит 85% какао, ели они его трижды в день.

Те, кто ел шоколад с содержанием 70% какао или вообще не ел шоколад, не имели такого результата. Исследователи объяснили это изменениями в микрофлоре, которая живет в кишечнике.

"Эти результаты свидетельствуют о том, что темный шоколад имеет пребиотическое действие, реструктуризируя разнообразие и состав микробиома кишечника, что, в свою очередь, может улучшать настроение через ось "кишечник-мозг", - отмечают авторы в исследовании.

Какие еще продукты полезны для здоровья

Ранее исследователи рассказали о 5 преимуществах меда для здоровья. Также они назвали разницу между сырым и пастеризованным медом.

Также ученые назвали самые полезные морепродукты для здоровья человека. Известно, что морепродукты являются основным диетическим источником омега-3 жиров - эйкозапентаеновой кислоты (ЭПК) и докозагексаеновой кислоты (ДГК). Среди полезных есть сардины, скумбрия, сельдь, моллюски, форель, устрицы, лосось и другие.

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