Штурмы для противника закончились потерей 130 человек личного состава, среди которых 61 - погибший.

На юге сейчас самая горячая "точка" - в районе населенного пункта Старомайорское в Запорожской области, где за минувшие сутки российская оккупационная армия осуществила 19 штурмов. Об этом в эфире телемарафона рассказал начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук.

"Они активизируют свои попытки, вчера было 30 штурмов в нашей зоне ответственности. Это достаточно большое количество. В основном - это Старомайорское. Там было 19 штурмов, в районе Крынков - 7 штурмов и четыре - Роботино. Кстати, в информационном пространстве постоянно фигурирует Роботино, хотя враг именно на Старомайорское больше попыток осуществляет...", - сказал Плетенчук.

Он добавил, что все указанные штурмы для противника остались напрасными и закончилось это тем, что он потерял 130 человек личного состава, среди которых 61 - погибший.

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"С усилением попыток штурмов наших позиций качественно изменился состав потерь противника: увеличилась пропорция именно погибших к раненым - с трети до половины. Успеха враг не имел, однако давление достаточно серозное", - добавил спикер.

По данным Плетенчука, указанные атаки захватчики осуществляют с использованием ресурсов, которые до этого уже у них присутствовали на соответствующей территории и признаков создания наступательных действий на этом направлении сейчас не наблюдается. Также пока не заметно резких изменений в составе и положении сил врага.

По данным Сил обороны юга, также за минувшие сутки противник потерял 27 единиц вооружения и военной техники, из них: 6 пушек, миномет, пулемет "Утес", 13 единиц автобронетехники, по две единицы - разведывательных БпЛА, аэрофотостанций и лодок. Также уничтожено 4 наблюдательных пункта.

Ситуация на юге Украины - последние данные

За предыдущие боевые сутки, 14 мая, враг потерял личный состав в количестве 91 человека и 17 единиц вооружения и военной техники, среди которой - реактивная система залпового огня, пушка, станция связи "Старлинк" и тому подобное.

За прошедшие сутки в операционной зоне Сил обороны Юга продолжилось контрбатарейное противостояние и отражение вражеских штурмов. За то же время на Ореховском направлении оккупанты совершили 13 штурмов, из них 9 в районе Старомайорского и 4 в районе Работино. На левобережье Днепра временно оккупированной Херсонщины враг совершил 5 бесполезных штурмов. Понеся потери, отошел на свои исходные позиции.

Как сообщал УНИАН, 13 мая на Ореховском и Херсонском направлениях российские оккупанты совершили 16 тщетных штурмов позиций ВСУ. В то же время они потеряли личный состав в количестве 140 человек и более 40 единиц вооружения и военной техники, из них: реактивная система залпового огня, 3 пушки, миномет, 17 единиц автобронетехники, разведывательный БпЛА, 2 станции радиоэлектронной борьбы, 3 комплекса видеонаблюдения "Муром-М" и комплекс связи "Старлинк".

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